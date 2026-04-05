Hámori Luca nemet mond a pornóoldalra

Hámori Luca nem örül, hogy az olimpiák első magyar női ökölvívója létére a legtöbben csak a vitatott nemiségű Imane Helif elleni párizsi meccse miatt ismeri, de megtanult együtt élni a történtekkel. Sőt, igyekszik élni a népszerűséggel – többek között erről is beszélt a Magyar Nemzet interjújában.

Imane Helif és Hámori Luca ökölvívók a 2024-es párizsi olimpia női 66 kg-os súlycsoportjának negyeddöntője után Fotó: Anadolu

A 25 éves ökölvívó elárulta, hogy a legfőbb célja még mindig az olimpiai dobogó 2028-ban, Los Angelesben, de idén már a profi bunyóba is belekóstolt. Ami a Helif elleni párizsi vereségét illeti a 2024-es olimpia negyeddöntőjében, az így csapódott le benne:

– Nem tagadom, nagyon nehéz volt az elején megemésztenem, hogy nem azért cseng ismerősen a nevem, mert az első női ökölvívóként kivívtam az olimpiai részvételt, hanem azért, mert a párizsi ötkarikás játékokon összecsaptam egy olyan ellenféllel, akinek azóta is vitatják a nemi hovatartozását.

Aztán rájöttem, ez egy ajándék a sorstól, így megpróbáltam minél jobban kihasználni az ebben rejlő lehetőségeket. Nagyon jól jöttem ki az egészből, hiszen ismert lettem. Persze milliószor jobb lenne, ha ismeretlen olimpiai érmesként élném az életemet.

De ennek így kellett történnie, a Jóisten ezt az utat jelölte ki a számomra, és én a lehető legtöbbet hasznosítottam ebből. Egy kislány ment ki az olimpiára, de egy felnőtt nő tért onnan haza. Ma már hiszem, ez kellett ahhoz, hogy 2028-ban minden úgy alakuljon, ahogy azt szeretném – mondta, hozzátéve: örül, hogy immár kötelező a nemi teszt, de ha Helif sikeresen teljesítené, szívesen bokszolna vele újra.

Hámori Luca nem kér az OnlyFans pénzéből

A népszerűséget pedig próbálja meglovagolni a közösség oldalain, de csak egy határig:

– Nem titkolom, a párizsi olimpia és a Heliffel való meccsem meghozta a közösségi médiában is az ismertséget, hiszen pillanatok alatt több ezer követőből több tízezres táborom lett. Egyre többen jelezték, kíváncsiak lennének a mindennapjaimra, a civil Hámori Lucára.

Elkezdtem egyre több fotót kitenni magamról, a felkészülésemről, de feltettem több olyan képet is, ami a női oldalamat is megmutatja. Egyre több megkeresés érkezik, ám most még élsportoló vagyok, nem pedig influenszer. Nem eladni akarom magam, negatív dolgokat egyáltalán nem vagyok hajlandó reklámozni.

Ugyanakkor nyitott vagyok olyan megkeresésekre és együttműködésre, amivel egyetértek és azonosulni tudok. Egy biztos, a neveltetésem és a hitem miatt kemény határokat húzok meg, például az említett portál szóba sem kerülhet nálam, hiszen teljesen távol áll az én világomtól – utalt Hámori Luca az előfizetéses felületet nyújtó OnlyFansre, amelyet sokan – köztük sportolók is – erotikus, sőt akár pornográf tartalmak eladására használnak.