Szerelme üzent a kritikusoknak; ezt tiltotta meg Buzsik Borka Szoboszlainak

Szoboszlai Dominik
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 01. 16:45
Liu ShaoangBuzsik BorkaDzsudzsák Balázs
Ezek voltak a Bors legnépszerűbb sporthírei a héten. Betelt a pohár, Liu Shaoang szerelmének elege lett a bántó kommentekből. Szoboszlai Dominiknak fontos dologról kell lemondania felesége miatt. Nem akárkivel vacsorázott Dzsudzsák Balázs Budapesten.

Szoboszlai Dominik szerelme mellett Liu Shaoang párja is lázba hozta ezen a héten a Bors olvasóit. A magyar válogatott csapatkapitánya egy másik hír kapcsán is reflektorfénybe került, ugyanis a közösségi médiában megjelent róla egy fotó, amelyen nem akárki társaságában vacsorázott.

Szoboszlai meglepő dolgot árult el a feleségével kapcsolatban
Fotó: Serena Taylor

Szoboszlai a kapcsolatáról vallott

Minden eddiginél részletesebben beszélt a házasságáról a Liverpool magyar középpályása a Red Bull által szervezett terjedelmes interjúban. Szoboszlai az egyórás beszélgetés során számos kulisszatitkot elárult a kapcsolatáról, többek között azt is felfedte, felesége, Buzsik Borka nem engedi neki, hogy a futballista kedvencének számító "Halálos iramban" című ikonikus filmsorozatot nézze otthonukban. Erre a linkre kattintva megtudhatod, mely sorozat iránt rajong még a magyar klasszis.

Liu Shaoang barátnője megvédte szerelmét

Nem úgy alakult a 2026-os téli olimpia Liu Shaoang számára, ahogyan azt előzetesen eltervezte. A korábban magyar színekben versenyző, már Kínát képviselő gyorskoris érem nélkül zárta a milánói-cortinai ötkarikás játékokat, ami miatt bántó kommentet kapott a közösségi médiában. Párja, Latincic Lídia megelégelte mindezt, és megvédte szerelmét a kritikákkal szemben. Liu Shaoang barátnőjének véleményét ezen a linken találod.

Dzsudzsák Balázs és Szoboszlai Dominik együtt vacsoráztak

Egy budapesti étterem tulajdonosa a napokban hozott nyilvánosságra néhány fotót, amelyek egyikén a magyar válogatott jelenlegi és korábbi csapatkapitánya látható. Az üzletember ugyanis jó barátságot ápol a Debrecen 109-szeres magyar válogatott labdarúgójával. A képet ezen a linken találod.

