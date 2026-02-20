Fotón a bizonyíték, Szoboszlai Dominik így még biztos nem látta a feleségét

Megható és személyes pillanatot osztott meg követőivel Buzsik Borka. Szoboszlai Dominik felesége Instagram-oldalán köszöntötte fel húgát, Buzsik Zsókát, aki ma ünnepli 25. születésnapját. A jeles alkalomra nem akármilyen meglepetéssel készült: egy gyerekkori közös fotót posztolt, amelyen még egészen kicsiként láthatók.

Buzsik Borka a közösségi-oldalán köszöntötte fel a húgát, Buzsik Zsókát Fotó: Bors

Buzsik Borka gyerekkori fotót posztolt

Szoboszlai Dominik párja Instagram-sztoriban (amely 24 óriáig elérhető) osztott meg egy gyerekkori fotót, amelyen testvére mellett ülnek, és mindketten a kamerába mosolyognak. A felvételen szinte alig látszik különbség a két testvér között. Valószínűleg a magyar válogatott csapatkapitánya is mosolyogva fogadja a képet, ugyanis így még biztosan nem látta a feleségét.

Buzsik Borka (balra) és Buzsik Zsóka gyermekkori fotója Fotó: Instagram

Buzsik Borka és Buzsik Zsóka szinte elválaszthatatlanok

Szoboszlai Dominik felesége és sógornője szinte minden nagyobb eseményen együtt tűnnek fel, így volt ez a Budapest Central European Fashion Week zárónapján is. Időnként Zsóka Angliába is ellátogat, hogy meglátogassa nővérét, Borkát és kislányát, akivel örömmel töltenek közös időt.

Buzsik Zsóka nemrégiben visszatért légiutas-kísérői munkájához, amelyről rendszeresen megoszt fotókat követőivel.