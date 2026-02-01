Dagad a magyar vízilabda-botrány: Az olimpiai bajnok nem hagyta szó nélkül a történteket

A Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, a kétszeres olimpiai bajnok Madaras Norbert közleményt adott ki, miután Zalánki Gergő vízilabda-botrányt robbantott és kitálalt arról, mi történt, miért nem volt tagja a magyar válogatottnak a férfi vízilabda Eb-n.

Madaras Norbert reagált a válogatottból kikerült Zalánki Gergő szavaira, aki a közösségi oldalán közzétett bejegyzésével robbantotta a vízilabda-botrányt Fotó: Czinege Melinda

Zalánki szombaton írt arról a közösségi oldalán, 2023 nyarán felmerült, hogy az olimpia után egy nyarat feltöltődés céljából a családjával töltsön. Hangsúlyozta, ezt a döntést nem egyedül hozta meg, a szövetség is támogatta. A 2024-es év aztán rendkívüli pszichés terheléssel járt számára, miután a klubja csődbe ment, így a korábban egyeztetett pihenő már inkább a lelki stabilitásának megőrzését segítette. A 30 éves vízilabdázó azt is állította, hogy a pihenő megkezdésével egy időben a kommunikáció hangneme megváltozott, majd idővel teljesen megszűnt. A bő keret összetartásaira sem kapott meghívót.

Szakmai indoklás nélkül maradtam ki az Európa-bajnokságról is. Többször próbáltam választ kapni arra, mi a konkrét oka ennek a kialakult helyzetnek, mit tehetek azért, hogy ez megoldódjon

– állítja a olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok sportoló.

Vízilabda-botrány: Madaras Norbert válasza Zalánki Gergőnek

Madaras Norbert vasárnap nyilatkozatot adott ki, amiben azt írta, napokkal egy rendkívül jól sikerült férfi Európa-bajnokság után, illetve a jelenleg is zajló női kontinensviadal alatt csakis azokkal szeretnének foglalkozni, akik kivívták az ezüstérmet, illetve akik most is harcban állnak azért, hogy válogatottunk a dobogón végezzen.

Ez a magyar vízilabda, egy százéves sikertörténet, amely azért is nevelte ki olimpiai, világ- és Európa-bajnokok sorát, gyakorlatilag megszakítás nélkül, mert mindenki elfogadta az íratlan szabályokat – és ez nem csupán a győztes mentalitásról, az alázatról, a csapat mindenekfelettiségéről, az egyéni érdek másodlagosságáról szól, de arról is, miként viszonyulunk egymáshoz játékosként, az edzőinkhez, a sportág szereplőihez. A magyar vízilabda addig és csak addig maradhat a világ élvonalában, amíg a teljesítmény és az egyéni képességek mellett ez határozza meg a kiválasztást

– fogalmazott a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke. Hozzátette, akármennyit is változik körülöttünk a világ, az új generációk életfelfogása, akkor sem hagyhatják, hogy az értékrendjük alapjait kikezdjék. Kiemelte, a vízilabda az a sportág, ahol mindenki a medencében bizonyít, nem a közösségi médiában.

Ez az a sportág, ahol a sportoló a teljesítményével vívja ki az elismerést, nem féligazságok és különösen nem hamis állítások megosztásával. És ez az a sportág, ahol az egyén soha, egyetlen pillanatig sem gondolhatja, hogy a csapat felett áll. Aki szeretne ehhez a közösséghez tartozni, az a jövőben is ehhez tartja magát, minden körülmények között

– zárta nyilatkozatát a kétszeres olimpiai bajnok sportoló.