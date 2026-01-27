Róla beszélnek az Eb-n, Messi-rajongó a magyar válogatott kiváló kapusa

A Fradiban valamit nagyon tudnak a kapusedzők, hiszen pár napja a férfiak belgrádi kontinensversenyén Vogel Soma, a női vízilabda Eb-n pedig hétfőn a zöld-fehérek kapusa, Neszmély Boglárka remekelt. Az FTC játékosa 23 spanyol próbálkozásból 17 lövést hárított, főszerepe volt az olimpiai aranyérmes válogatott elleni kétgólos sikerünkben.

Neszmély Boglárka remekelt a spanyolok ellen / Fotó: Szigetváry Zsolt

Nagyon kijött a lépés a csapatnak, a negyedik negyedet 4-0-ra megnyertük, így alakítottuk a végeredményt 5–7-ről 9-7-re

- mondta a Borsnak Funchalból a 22 éves pólós kiválóság.

Élvezik az Eb-szereplést, ez kölcsönzött neki is felszabadultságot. Bravúrjai mögött nem kell keresni a csodát, a tekintetével pontosan követi a labda útját, igyekszik felmérni a lövő játékos szeméből, hogy hová szánja a labdát.

Az érdem a csapaté, és ha megőrizzük a spanyolok elleni formát, emlékezetes kontinensbajnokságunk lehet

- vélte a kiváló kapus.

A nemzeti csapatban sokáig első számú kapuvédő, Magyari Alda gyermekáldás után lassan visszatér, ebből fakadóan kihívója lehet Neszmélynek.

Amikor én ültem mögötte hosszú ideig a padon, ugyanúgy szorítottam érte, mint önmagamért. Nálunk olyan kapusok vannak, akik nem riválist látnak a másikban

- reagált a játékos.

Neszmély Boglárka Messi- és kézilabda-rajongó

Mivel az Eb-színhely a portugáliai Funchal, Cristiano Ronaldo szülővárosa, kikértük Bogi véleményét a portugál futballistáról.

Inkább Messi-párti vagyok, Ronaldót hihetetlen akaratereje miatt példás sportembernek tartom. Viszont a labdarúgásnál jobban kedvelem a kézilabdát, ezért ülünk a lányokkal a tévékészülék elé, amikor Fazekas Gergőék a svédekkel játszanak a skandináviai Eb-n

- zárta a kapus.

A magyar válogatott hétfőn 14.45-től Románia ellen folytatja.