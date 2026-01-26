„Más a helyzet, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol" - kifütyülték a magyar pólósokat a döntőben

Ezüstérmet szerzett a magyar férfi vízilabda-válogatott a belgrádi Európa-bajnokságon, miután a döntőben 10-7-re kikapott a házigazda szerbektől. Varga Zsolt együttese kellemetlen légkörben játszott, és ezt a szövetségi kapitány, és Manhercz Krisztián csapatkapitány is kiemelte.
Minden világversenynek két külön története van: az egyik a döntőig vezető út, a másik maga a döntő. Nehéz odajutni, de egy finálé más mentális helyzetet teremt, pláne így, amikor 12 ezer ember ellenünk szurkol. Fontos, hogy ezeket megtapasztaljuk, ezt is gyakorolni kell, hogy eljöjjön majd az a pillanat, amikor olyan stabilak tudunk lenni, hogy ezeket a téthelyzeteket megnyerjük. A csapat játékában felfedezhető volt az előrelépés, hiszen a spanyolok ellen most négy negyeden keresztül tudtunk koncentrálni, a görögök ellen pedig szinte tökéletes védekezéssel győztünk. Ezek visznek minket előre, el fogunk jutni olyan döntőbe, amit mi nyerünk
- tekintett előre a szövetségi kapitány.
Manhercz Krisztián arról beszélt, van bennük elkeseredettség, ami abból a szempontból jó jel, hogy látszik, nem elégszenek meg az ezüstéremmel. Kiemelte,
nem volt túl jó a hangulatuk a vesztes finálé után, de az nem billentette ki őket, hogy a teljes aréna kifütyülte őket szinte minden pillanatban.
