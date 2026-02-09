Még véget sem ért a téli olimpia, de már több sportoló érme eltört

Úgy tűnik, nyerni a 2026-os téli olimpia játékain csak a küzdelem egyik felét jelenti, a másik a medál egy darabban való haza juttatása. Több sportoló is jelezte, hogy az érmek rendkívül törékenyek, és egy örömteli ugrás is elég ahhoz, hogy két darabban végezzék.
A Milánó-Cortina játékok néhány napja alatt több sportoló is jelezte, hogy a kemény munkával megszerzett érmeik máris eltörtek, némelyik pedig szinte azonnal szétesett, miután átadták őket.
Breezy Johnson, aki vasárnap aranyérmet nyert a női alpesi lesiklásban, elkövette azt a hibát, hogy örömében ugrálni kezdett a nagy siker után. Később a verseny utáni sajtótájékoztatón megmutatta a közönségnek, hogy az aranyérme levált a szalagjáról.
Szóval itt az érem, és itt a szalag. Ez itt az a kis rész, aminek a szalagba kellene illeszkednie, hogy tartsa az érmet. Hát igen, szétesett.
- magyarázta az újságíróknak.
A sportoló még tanácsot is adott a többi érmesnek, hogy ne ugráljanak örömükben.
Johnson nincs egyedül ezzel a problémával. Ugyancsak vasárnap a német tévé felvételei rögzítették azt a pillanatot, amint Justus Strelow biatlonista a csapattársaival táncolt, majd észreveszi, hogy a bronzérme leesett a nyakában lévő szalagról. A videón látszik, ahogy a sportoló megpróbálja visszacsatolni az érmet, majd rájön, hogy a kis kapocs, amely rögzíti, eltört.
A műkorcsolyázó Alysa Liu hasonló problémával szembesült, amit az Instagramon mutatott meg követőinek, miután az amerikai csapat aranyat nyert a csapatversenyben.
Az én érmemnek nincs szüksége szalagra. Büszke vagyok a csapatra.
- írta a videóban, amint mutatta az eltört nyereményt.
A svéd sífutó, Ebba Andersson elárulta, hogy az ő medálja még rosszabb sorsa jutott.
Az érem a hóba esett és kettétört... Most remélem, hogy a szervezőknek van egy B-tervük a törött érmekre.
- magyarázta.
A Milánó-Cortina 2026 operatív igazgatója, Andrea Francisi hangsúlyozta, hogy a szervezők rendkívül komolyan veszik az ügyet, és vizsgálják, pontosan mi lehet a sorozatos medáltörések mögött - írta az Entertainment Weekly.
