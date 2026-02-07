Itt a teljes magyar csapat, videón az olimpiai bevonulás

Megkezdődött a XXV. téli olimpia pénteken, a viadalt Olaszországban, Milánóban és Cortinában rendezik. A február 22-ig tartó játékokat hivatalosan Sergio Mattarella olasz elnök nyitotta meg a milánói San Siro Stadionban.

Díszes megnyitóval kezdődött a téli olimpia Fotó: Jared C. Tilton

A Milan és az Internazionale focistadionjában a 86. bevonuló küldöttségként a magyarok érkeztek, a nemzeti zászlót két rövidpályás gyorskorcsolyázó, Nógrádi Bence és Somodi Maja vitte.



Tizenöt magyarral kezdődött a téli olimpia

A 15 fős magyar csapat:

Tóth Zita, Úry Bálint (alpesi sí), Kim Minseok (gyorskorcsolya), Pavlova Mária, Sviatchenko Aleksei (műkorcsolya), Somodi Maja, Végi Diána Laura, Major Dominik, Moon Wonjun, Nógrádi Bence, Tiborcz Dániel (rövidpályás gyorskorcsolya), Laczkó Lara Vanda, Pónya Sára, Büki Ádám és Kónya Ádám (sífutás).

Videón a magyar csapat bevonulása

Olaszországban várhatóan - a semleges színekben szereplő olimpikonokkal együtt - 93 csapat 2871 versenyzője indul. Az ötkarikás eseményen 16 sportág 116 versenyszámában avatnak győztest.