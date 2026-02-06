Káprázatos fotókon a téli olimpia nyitóünnepsége - galéria

Négy sportágban ugyan már megkezdődtek a milánói-cortinai téli olimpia küzdelmei, de a megnyitóra csak péntek este került sor, a nagyüzem pedig az első hivatalos, szombati versenynapon indul majd be. A nyitóünnepségre több tízezer néző előtt a San Siro stadionban került sor. Rengeteg közéleti személyiség, köztük Jean Todt, Zlatan Ibrahimovic, Jeff Glodblum, Boris Becker és Stanley Tucci is tiszteletét tette az eseményen.

Nagyon látványosra sikerült a téli olimpia megnyitó ünnepsége Fotó: Matthias Hangst / Getty Images

A téli olimpia megnyitójának elején az olasz szobrászat és opera előtt tisztelegtek, majd Mariah Carey lépett a színpadra. Aztán az olasz himnusz dallamaira felvonták a nemzeti lobogót. Milánó és Cortina d’Ampezzo bemutatását követően pedig megjelenítették az olimpiai ötkarikát, majd a nemzetek felvonulása következett. A kínaiak közt ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang.

Ami viszont számunkra az egész esemény legfontosabb pillanatait illeti, a 15 versenyző alkotta magyar olimpiai csapatból Nógrádi Bence és Somodi Maja rövidpályás gyorskorcsolyázók voltak hazánk zászlóvivői.

A nemezetek felvonulása után a téli olimpia történetéről következett egy előadás, majd sor került a köszöntőkre, megnyitó beszédekre is. A játékokat Olaszország elnöke, Sergio Mattarella nyitotta meg. Végül pedig az olimpiai láng megérkezett a milánói San Siro stadionba.

Fotókon a téli olimpia megnyitója: