Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Dorottya, Dóra névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Káprázatos fotókon a téli olimpia nyitóünnepsége - galéria

téli olimpia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 06. 22:19 / FRISSÍTÉS: 2026. február 06. 22:56
galériamegnyitó
Képek a milánói San Siro stadionból. Mutatjuk a téli olimpia megnyitó ünnepségének legjobb pillanatait.
B.
A szerző cikkei

Négy sportágban ugyan már megkezdődtek a milánói-cortinai téli olimpia küzdelmei, de a megnyitóra csak péntek este került sor, a nagyüzem pedig az első hivatalos, szombati versenynapon indul majd be. A nyitóünnepségre több tízezer néző előtt a San Siro stadionban került sor. Rengeteg közéleti személyiség, köztük Jean Todt, Zlatan Ibrahimovic, Jeff Glodblum, Boris Becker és Stanley Tucci is tiszteletét tette az eseményen.

Téli olimpia megnyitó ünnepsége
Nagyon látványosra sikerült a téli olimpia megnyitó ünnepsége Fotó: Matthias Hangst / Getty Images

A téli olimpia megnyitójának elején az olasz szobrászat és opera előtt tisztelegtek, majd Mariah Carey lépett a színpadra. Aztán az olasz himnusz dallamaira felvonták a nemzeti lobogót. Milánó és Cortina d’Ampezzo bemutatását követően pedig megjelenítették az olimpiai ötkarikát, majd a nemzetek felvonulása következett. A kínaiak közt ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang

Ami viszont számunkra az egész esemény legfontosabb pillanatait illeti, a 15 versenyző alkotta magyar olimpiai csapatból Nógrádi Bence és Somodi Maja rövidpályás gyorskorcsolyázók voltak hazánk zászlóvivői.

A nemezetek felvonulása után a téli olimpia történetéről következett egy előadás, majd sor került a köszöntőkre, megnyitó beszédekre is. A játékokat Olaszország elnöke, Sergio Mattarella nyitotta meg. Végül pedig az olimpiai láng megérkezett a milánói San Siro stadionba.

Fotókon a téli olimpia megnyitója:

Galéria: Képek a téli olimpia megnyitójáról
Fotó: Getty Images
1/25
Képek a téli olimpia megnyitójáról

A február 22-ig tartó téli olimpia első versenynapján, azaz szombaton nem lesz magyar induló. Öt számban – köztük férfi lesiklásban – viszont már bajnokot is avatnak majd.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.