Káprázatos fotókon a téli olimpia nyitóünnepsége - galéria

Négy sportágban ugyan már megkezdődtek a milánói-cortinai téli olimpia küzdelmei, de a megnyitóra csak péntek este került sor, a nagyüzem pedig az első hivatalos, szombati versenynapon indul majd be. A nyitóünnepségre több tízezer néző előtt a San Siro stadionban került sor. Rengeteg közéleti személyiség, köztük Jean Todt, Zlatan Ibrahimovic, Jeff Glodblum, Boris Becker és Stanley Tucci is tiszteletét tette az eseményen.
A téli olimpia megnyitójának elején az olasz szobrászat és opera előtt tisztelegtek, majd Mariah Carey lépett a színpadra. Aztán az olasz himnusz dallamaira felvonták a nemzeti lobogót. Milánó és Cortina d’Ampezzo bemutatását követően pedig megjelenítették az olimpiai ötkarikát, majd a nemzetek felvonulása következett. A kínaiak közt ott volt a magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok Liu Shaoang.
Ami viszont számunkra az egész esemény legfontosabb pillanatait illeti, a 15 versenyző alkotta magyar olimpiai csapatból Nógrádi Bence és Somodi Maja rövidpályás gyorskorcsolyázók voltak hazánk zászlóvivői.
A nemezetek felvonulása után a téli olimpia történetéről következett egy előadás, majd sor került a köszöntőkre, megnyitó beszédekre is. A játékokat Olaszország elnöke, Sergio Mattarella nyitotta meg. Végül pedig az olimpiai láng megérkezett a milánói San Siro stadionba.
A február 22-ig tartó téli olimpia első versenynapján, azaz szombaton nem lesz magyar induló. Öt számban – köztük férfi lesiklásban – viszont már bajnokot is avatnak majd.
