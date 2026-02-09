Bántóan sima lett a Super Bowl, két hete eldőlt a bajnoki cím?

Váratlan párosítást hozott a 60. Super Bowl. A szezon előtt kevesen hitték volna, hogy a Seattle Seahawks és a New England Patriots jut be az amerikaifutball-liga döntőjébe, mindkét csapattól már a rájátszást is sikerként értékelték volna. Ehhez képest a Seahawks a második, a Patriots a hetedik bajnoki címéért hajtott. A Green Day zenekar nyitókoncertje után jöhetett a meccs, melynek az első két negyede a kiváló védelmek csatáját hozta. Hatpontost (touchdown) nem láthattunk, Jason Myers három mezőnygóljával a szünetben 9-0-ra vezetett a Seattle.

Két meglepetéscsapat a Super Bowlon Fotó: Kevin C. Cox

A szünetben a puerto ricói Bad Bunny vérbő latin bulija nem hatott a Patriots támadóalakzatára, Myers újabb mezőnygóljával 12-0-val zárult a harmadik negyed. A záró játékrész előtt már az volt a kérdés, a Patriots lesz-e az első csapat a Super Bowlok történetében, amely egyetlen pontot sem szerez egy döntőben?

Bad Bunny volt a félidő sztárja Fotó: Icon Sportswire



A negyedik negyed meghozta a meccsen az első touchdownt, A. J. Barner elkapása után már 19-0-ra vezetett a Seattle. Ezt követően egy pályára berohanó néző okozott riadalmat, majd Mack Hollins két elkapásával elkezdte termelni a pontokat a Patriots (19-7).

Barner és a meccs első hatpontosa Fotó: Ronald Martinez

Két hete eldőlt a Super Bowl?

A New England-irányító Drake Maye eladott labdája után jött Myers ötödik mezőnygólja (22-7), majd Maye újabb hibája után a védő Uchenna Nwosu ért el a megszerzett labdával TD-t (29-7). Rhamondre Stevenson még szépített (29-13), de az utolsó percbekben már nem volt kérdés, ki lesz a bajnok.

A látottak alapján igazuk volt azoknak, akik azt állították, hogy az igazi finálé két hete az NFC főcsoport-döntője, a Seattle Seahawks és a Los Angeles Rams hatalmas csatája volt.