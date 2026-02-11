„Nézzétek, mit hoztunk össze!” Könnyfakasztó nyilatkozatot tett az olimpikon - videó

Megható pillanatoknak lehettek szemtanúi a nézők a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián: Maxim Naumov olimpikon élete első ötkarikás szereplése után a könnyeivel küszködve nyilatkozott, egy évvel azután, hogy a szüleit repülőgép-balesetben elveszítette.

Az olimpikon meghatódva nyilatkozott. / Fotó: Pierre Teyssot

Az olimpikon fájdalmas nyilatkozatot tett

A 24 éves amerikai műkorcsolyázó a rövidprogram után a 14. helyről várja a pénteki folytatást. Naumov számára különösen nehéz időszak előzte meg az olimpiát: szülei, Vadim Naumov és Evgenia Shishkova 2025 januárjában vesztették életüket egy Washington fölött történt légi katasztrófában. A baleset során a repülőgép egy katonai helikopterrel ütközött, összesen 67 ember halt meg.

Később derült ki, hogy a házaspár is az áldozatok között volt. Vadim Naumov és Evgenia Shishkova 1994-ben világbajnoki címet nyert páros műkorcsolyában. Fiukat korábban ők edzették, és a tragédia után a sportoló elhatározta, hogy bekerül az amerikai olimpiai csapatba.

A rövidprogramját követően Naumov elérzékenyülve beszélt élményeiről. Úgy fogalmazott, minden mozdulatánál érezte szülei támogatását, és a program végén térdre rogyva fejezte be a gyakorlatát. Elmondása szerint nem tudta, sírjon-e vagy mosolyogjon, csak annyit tett, hogy felnézett, és azt mondta: „nézzétek, mit hoztunk össze!”

A 85,65 pontra értékelt produkció után a kamerának megmutatta a szüleivel készült közös fényképét is, amelyet – mint mondta –, mindig magánál tart. Hozzátette: azt szerette volna, ha vele együtt élik át ezeket a pillanatokat.

A 24 fős kűrt pénteken rendezik. Naumov a 14. helyről folytatja a versenyt, míg honfitársa, Ilia Malinin 108,16 ponttal vezeti a mezőnyt - írja az Origo.