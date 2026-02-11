Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Magyar lány az egyik legszebb: Ők a téli olimpia legelbűvölőbb sportolói

téli olimpia
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 13:30
Jutta LeerdamSomodi Majagyorskorcsolya
A kiváló teljesítményük mellett páratlan szépségükkel is magukra vonzzák a figyelmet. Somodi Maja is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé.

Egy magyar lány neve is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé. Mint ismert, a múlt héten vette kezdetét a 2026-os, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban megrendezett téli olimpia, amely minden bizonnyal nemcsak sporttörténelmi pillanatokat tartogat, hanem olyan kivételes női sportolókat is reflektorfénybe állít, akik a teljesítményük mellett megjelenésükkel is világszerte lenyűgözik a közönséget.

Jutta Leerdam (balra) és a magyar Somodi Maja (jobbra) is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé
Jutta Leerdam (balra) és a magyar Somodi Maja (jobbra) is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé Fotó: Mediaworks

A 2026-os téli olimpia legszebb sportolónői

Jutta Leerdam (Hollandia)

A gyorskorcsolya egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja, akit szépsége miatt több millióan követnek a közösségi médiában. A holland sportoló azonban korántsem csupán külsejére épít: Európa- és világbajnoki címekkel felvértezve érkezett Olaszországba, ahol hétfőn pályafutása során először olimpiai aranyérmet szerzett női 1000 méteren.

Eileen Gu (Kína)

A játékok egyik legnagyobb sztárja kétségkívül a freestyle sí olimpiai bajnoka, Eileen Gu. Az Egyesült Államokban született, ám Kínát képviselő sportoló már tinédzserként sporttörténelmet írt: a 2022-es olimpián mindössze 18 évesen két aranyérmet is begyűjtött, ezzel a sportág egyik ikonikus alakjává vált.

Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok)

Az amerikai klasszis az alpesi sízés történetének egyik legsikeresebb versenyzője. Nevéhez fűződik a világkupa-győzelmek rekordja, és már 2014-ben, mindössze 18 évesen és 345 naposan a sportág legfiatalabb olimpiai bajnoka lett műlesiklásban.

Ellia Smeding (Egyesült Királyság)

A 27 éves brit sportoló hazája egyik legjobb gyorskorcsolyázójának számít. Második olimpiáján szerepel, ahol nemcsak versenyeredményeivel, hanem megjelenésével is felhívta magára a figyelmet.

Somodi Maja (Magyarország)

Magyar színekben a mindössze 21 éves rövidpályás gyorskorcsolyázó, Somodi Maja került fel a listára. A tehetséges sportoló 2024-ben junior világbajnoki címet szerzett 1500 méteren és váltóban is, a milánói megnyitóünnepségen pedig Nógrádi Bence oldalán ő vihette a magyar zászlót.

ISU Short Track World Tour - Montreal
Somodi Maja első olimpiáján szerepel Fotó: Elsa - International Skating Union

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu