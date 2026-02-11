Magyar lány az egyik legszebb: Ők a téli olimpia legelbűvölőbb sportolói

Egy magyar lány neve is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé. Mint ismert, a múlt héten vette kezdetét a 2026-os, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban megrendezett téli olimpia, amely minden bizonnyal nemcsak sporttörténelmi pillanatokat tartogat, hanem olyan kivételes női sportolókat is reflektorfénybe állít, akik a teljesítményük mellett megjelenésükkel is világszerte lenyűgözik a közönséget.

Jutta Leerdam (balra) és a magyar Somodi Maja (jobbra) is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé Fotó: Mediaworks

A 2026-os téli olimpia legszebb sportolónői

Jutta Leerdam (Hollandia)

A gyorskorcsolya egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja, akit szépsége miatt több millióan követnek a közösségi médiában. A holland sportoló azonban korántsem csupán külsejére épít: Európa- és világbajnoki címekkel felvértezve érkezett Olaszországba, ahol hétfőn pályafutása során először olimpiai aranyérmet szerzett női 1000 méteren.

Eileen Gu (Kína)

A játékok egyik legnagyobb sztárja kétségkívül a freestyle sí olimpiai bajnoka, Eileen Gu. Az Egyesült Államokban született, ám Kínát képviselő sportoló már tinédzserként sporttörténelmet írt: a 2022-es olimpián mindössze 18 évesen két aranyérmet is begyűjtött, ezzel a sportág egyik ikonikus alakjává vált.

Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok)

Az amerikai klasszis az alpesi sízés történetének egyik legsikeresebb versenyzője. Nevéhez fűződik a világkupa-győzelmek rekordja, és már 2014-ben, mindössze 18 évesen és 345 naposan a sportág legfiatalabb olimpiai bajnoka lett műlesiklásban.

Ellia Smeding (Egyesült Királyság)

A 27 éves brit sportoló hazája egyik legjobb gyorskorcsolyázójának számít. Második olimpiáján szerepel, ahol nemcsak versenyeredményeivel, hanem megjelenésével is felhívta magára a figyelmet.

Somodi Maja (Magyarország)

Magyar színekben a mindössze 21 éves rövidpályás gyorskorcsolyázó, Somodi Maja került fel a listára. A tehetséges sportoló 2024-ben junior világbajnoki címet szerzett 1500 méteren és váltóban is, a milánói megnyitóünnepségen pedig Nógrádi Bence oldalán ő vihette a magyar zászlót.