Magyar lány az egyik legszebb: Ők a téli olimpia legelbűvölőbb sportolói

Egy magyar lány neve is bekerült a téli olimpia legszebb sportolói közé. Mint ismert, a múlt héten vette kezdetét a 2026-os, Milánóban és Cortina d’Ampezzóban megrendezett téli olimpia, amely minden bizonnyal nemcsak sporttörténelmi pillanatokat tartogat, hanem olyan kivételes női sportolókat is reflektorfénybe állít, akik a teljesítményük mellett megjelenésükkel is világszerte lenyűgözik a közönséget.
Jutta Leerdam (Hollandia)
A gyorskorcsolya egyik legismertebb és legnépszerűbb alakja, akit szépsége miatt több millióan követnek a közösségi médiában. A holland sportoló azonban korántsem csupán külsejére épít: Európa- és világbajnoki címekkel felvértezve érkezett Olaszországba, ahol hétfőn pályafutása során először olimpiai aranyérmet szerzett női 1000 méteren.
Eileen Gu (Kína)
A játékok egyik legnagyobb sztárja kétségkívül a freestyle sí olimpiai bajnoka, Eileen Gu. Az Egyesült Államokban született, ám Kínát képviselő sportoló már tinédzserként sporttörténelmet írt: a 2022-es olimpián mindössze 18 évesen két aranyérmet is begyűjtött, ezzel a sportág egyik ikonikus alakjává vált.
Mikaela Shiffrin (Egyesült Államok)
Az amerikai klasszis az alpesi sízés történetének egyik legsikeresebb versenyzője. Nevéhez fűződik a világkupa-győzelmek rekordja, és már 2014-ben, mindössze 18 évesen és 345 naposan a sportág legfiatalabb olimpiai bajnoka lett műlesiklásban.
Ellia Smeding (Egyesült Királyság)
A 27 éves brit sportoló hazája egyik legjobb gyorskorcsolyázójának számít. Második olimpiáján szerepel, ahol nemcsak versenyeredményeivel, hanem megjelenésével is felhívta magára a figyelmet.
Somodi Maja (Magyarország)
Magyar színekben a mindössze 21 éves rövidpályás gyorskorcsolyázó, Somodi Maja került fel a listára. A tehetséges sportoló 2024-ben junior világbajnoki címet szerzett 1500 méteren és váltóban is, a milánói megnyitóünnepségen pedig Nógrádi Bence oldalán ő vihette a magyar zászlót.
