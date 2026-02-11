Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósOrosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Bertold, Marietta névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Nem látjuk egymást, mégis együtt vagyunk” – így üzent az ukrán olimpikon a fronton harcoló apjának

háború
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 11. 11:18
orosz-ukrán háborúUkrajnaműkorcsolya
A művészetében fejezte ki fájdalmát az ukrán műkorcsolyázó. Kyrylo Marsak, a 21 éves fiatalember, akinek édesapja a fronton van, Andrea Bocelli egyik dalában lelt a békére.

Döbbenetes számmal mutatkozott be az ukrán műkorcsolyázó a téli olimpiai játékokon. Kyrylo Marsak, a 21 éves sportoló, akinek az apja a fronton van, Andrea Bocelli dalában talált magára, amelyben a család újra egyesül. A hazájában dúló, idestova négyéves háború megpróbáltatásait a művészetébe csatornázta, amivel lehengerelte a közönséget.

Kyrylo Marsak döbbenetes számmal mutatta be a háború megpróbáltatásait
Kyrylo Marsak 21 évesen mutatta be a háború borzalmait. Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

"Hihetetlen volt" – a háború táncát járta a téli olimpián Kyrylo Marsak

Ukrajna egyetlen férfi egyéni rajtolója a téli olimpia műkorcsolya számában egy 21 éves fiú volt, aki káprázatos mozdulataival fejezte ki a háborút, amely már négy éve komoly terhet helyez családjára. Édesapja jelenleg is a fronton van, családjában maradandó sebeket okoz a háború. 

A 21 éves műkorcsolyázó a száma végén felugrott és egy szív jelet küldött a tömegben lobogó ukrán zászlók irányába. A közönség és a zsűri tetszését is elnyerte, kiemelkedően magas pontszámot kapott.

Hihetetlen volt. Benne voltam a pillanatban, minden részét éreztem. Olyan boldog voltam, hogy megcsináltam. Boldog voltam, hogy képes voltam ezeket az elemeket és a teljes szekvenciát előadni

– mondta a 21 éves műkorcsolyázó a Reutersnek. 

A fiú a számához az olasz tenorista, Andrea Bocelli valamint fia, Matteo Bocelli  'Fall on Me' című duettjét használta. Ezzel édesapjával való kapcsolatára reflektált, mert a dalt éppen a fronton szolgáló édesapja küldte neki.

A dal az apa és a fiú kapcsolatáról szól és az én kötődésemet írja le a saját apámmal. Habár távol vagyunk egymástól, mégis együtt vagyunk. Kapcsolódunk és szeretjük egymást

– magyarázta a sportoló. Kiemelte azt is, hogy maximálisan elégedett a pontszámával és hogy végig érezte a közönség támogatását.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu