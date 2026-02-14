Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Bálint, Valentin névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ez egyre rosszabb, Liu Shaoangot újabb csapás érte az olimpián

Liu Shaoang
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 14. 23:11 / FRISSÍTÉS: 2026. február 14. 23:14
téli olimpiagyorskorcsolya
Nincs meg a kínai gyorskoris első érme Olaszországban. Liu Shaoang egy bukás miatt csupán hetedik lett az 1500 méter döntőjében.

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang az 1500 métert követően is érem nélkül maradt a téli olimpián. A szám 2022-es világbajnoka nem számított favoritnak a milánói-cortinai ötkarikás játékok fináléjában, négy körrel a vége előtt azonban minden reménye szertefoszlott: egy szerencsétlen incidens során két riválisával együtt elesett, ami végleg megpecsételte a sorsát. 

Liu Shaoang hetedik helyen zárt 1500 méteren
Liu Shaoang hetedik helyen zárt 1500 méteren Fotó: Matthew Stockman

Liu Shaoang egy perc hátrányban ért célba

A sportoló – aki testvérével, Liu Shaolin Sándor-ral együtt immár Kínát képviseli – a bukást követően gyakorlatilag kiszállt az érmekért zajló küzdelemből, végül a holland Jens van 't Wout nyerte a számot.

Liu Shaoangnak már csak a férfiváltóval maradt esélye az éremszerzésre, hiszen korábban két számban sem tudott dobogóra állni. A kínai vegyes váltóval negyedik lett, majd 1000 méteren be sem jutott a döntőbe. Szombaton folytatódott a vesszőfutása...

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu