Ez egyre rosszabb, Liu Shaoangot újabb csapás érte az olimpián

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang az 1500 métert követően is érem nélkül maradt a téli olimpián. A szám 2022-es világbajnoka nem számított favoritnak a milánói-cortinai ötkarikás játékok fináléjában, négy körrel a vége előtt azonban minden reménye szertefoszlott: egy szerencsétlen incidens során két riválisával együtt elesett, ami végleg megpecsételte a sorsát.

Liu Shaoang hetedik helyen zárt 1500 méteren Fotó: Matthew Stockman

Liu Shaoang egy perc hátrányban ért célba

A sportoló – aki testvérével, Liu Shaolin Sándor-ral együtt immár Kínát képviseli – a bukást követően gyakorlatilag kiszállt az érmekért zajló küzdelemből, végül a holland Jens van 't Wout nyerte a számot.

Liu Shaoangnak már csak a férfiváltóval maradt esélye az éremszerzésre, hiszen korábban két számban sem tudott dobogóra állni. A kínai vegyes váltóval negyedik lett, majd 1000 méteren be sem jutott a döntőbe. Szombaton folytatódott a vesszőfutása...