Ez egyre rosszabb, Liu Shaoangot újabb csapás érte az olimpián

A magyar színekben kétszeres olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó, Liu Shaoang az 1500 métert követően is érem nélkül maradt a téli olimpián. A szám 2022-es világbajnoka nem számított favoritnak a milánói-cortinai ötkarikás játékok fináléjában, négy körrel a vége előtt azonban minden reménye szertefoszlott: egy szerencsétlen incidens során két riválisával együtt elesett, ami végleg megpecsételte a sorsát.
A sportoló – aki testvérével, Liu Shaolin Sándor-ral együtt immár Kínát képviseli – a bukást követően gyakorlatilag kiszállt az érmekért zajló küzdelemből, végül a holland Jens van 't Wout nyerte a számot.
Liu Shaoangnak már csak a férfiváltóval maradt esélye az éremszerzésre, hiszen korábban két számban sem tudott dobogóra állni. A kínai vegyes váltóval negyedik lett, majd 1000 méteren be sem jutott a döntőbe. Szombaton folytatódott a vesszőfutása...
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.