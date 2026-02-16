Előkerült egy videó Liu Shaolin Sándorról, könnybe lábadt a magyarok szeme

Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 09:05
Noha nem válogatták be a kínai keretbe, nem hagyta ki a téli olimpiát a magyar színekben olimpiai bajnok gyorskorcsolyázó. Megható, ahogy Liu Shaolin Sándor szurkol öccsének, Liu Shaoangnak.

Három téli olimpia, egy arany- és egy bronzérem után ezúttal csak szurkolóként lehet ott Milánóban Liu Shaolin Sándor. A rövidpályás gyorskorcsolyázó a magyar színekben elért történelmi sikerek után országot váltott, s a bombaerős kínai csapatban harcolt a kvótáért. A sportoló végül nem került be a keretbe, a családot csak öccse, Liu Shaoang képviseli Olaszországban. Bátyja nézőként, a pálya mellől szurkol testvérének.

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang
Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang 2023 óta kínai színekben versenyeznek Fotó: Fred Lee

A nemzetközi szövetség oldalára kikerült egy videó, melyben a szombati, 1500 méteres döntőt láthatjuk. Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang egyaránt megjelenik a képeken, az idősebbik testvér szurkol, miközben öccse versenyez. Shaolin óriási elánnal drukkol az ázsiai ország versenyzőinek. A kommentelők meg is jegyzik, hogy míg a többi kínai csapattársat kínai nyelven buzdítja, öccsét anyanyelvükön, magyarul.

Gyere, Gyere. Természetesen magyarul szurkol, a szíve ezt diktálja

- írta egy kommentelő.

Valóban jó volt látni, ahogy a testvérek együtt lélegeznek a döntőben, melyben Liu Shaoang kicsúszott és hetedik lett.

Liu Shaolin Sándor hétfőn is szurkolhat

A rövidpályás gyorskorcsolyázók számára hétfőn elkezdődnek az 500 méteres szám előfutamai. Liu Shaoang ezen a távon címvédő. Emellett jön az 5000 méteres váltó is, Kína itt a magyar csapattal egy elődöntőben versenyez.

 

