Liu Shaoanggal végleg leszámoltak, már csak a csoda segíthet

Szerdán rendezik meg a férfi gyorskorcsolya 500 méteres döntőjét, melyben a kétszeres olimpiai bajnok és a szám címvédője, Liu Shaoang is ott lehet, bár egyáltalán nem tartják az esélyesek között. 2023-tól kínai színekben induló sportoló eddig nem szerzett érmet a téli olimpián.
A Tipmixpro szorzói alapján nem Liu Shaoang számít a legnagyobb favoritnak: a kínai korcsolyázót csupán a hatodik helyre rangsorolják, holtversenyben az olasz Pietro Sighellel és a holland Teun Boerrel. A fogadóiroda szerint a legnagyobb eséllyel a holland Jens van't Wout és a kanadai William Dandjinou vághat neki a versenynek, míg a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a szintén kanadai, Steven Dubois állhat fel a papírforma szerint.
Az akkor még magyar színekben induló gyorskorcsolyázó 2022-ben Pekingben aranyérmet szerzett ezen a távon, így most is joggal várják tőle az érmet a szurkolók. Azonban Liu Shaoang számára nem alakult úgy eddig a téli olimpia, ahogy azt eltervezte: a vegyes váltó negyedik helye még éremközeli reményt jelentett, de egyéniben nem jött az áttörés: 1000 méteren nem jutott döntőbe, 1500-on egy esés után csak hetedikként ért célba. Az 5000 méteres váltóval a B-döntő maradt, így ez az utolsó esélye arra, hogy érmet szerezzen.
