Megszólalt a súlyos balesetet szenvedő Lindsey Vonn: "Nem bánok semmit"

Mint ismert, Lindsey Vonn olimpiai versenyének váratlan gyorsasággal vége szakadt, miután balesetet szenvedett.

Lindsey Vonn végre megszólalt a téli olimpián történt baleset után

Fotó: Handout

A 41 éves sportoló karja mindössze 13 másodperccel a vasárnapi futama kezdete után beleakadt egy kapuba az olaszországi Cortina d’Ampezzóban, az Olimpia delle Tofane pályán, ami kibillentette az egyensúlyából. Hosszabb ideig kezelték a pályán, majd helikopterrel szállították a trevisói Ca’ Foncello kórházba, ahol megoperálták a bal lábán elszenvedett törést.

A 2010-es olimpiai bajnok már eleve szakadt szalagokkal versenyzett a bal térdében, de eltökélt volt abban, hogy részt vegyen pályafutása ötödik és egyben utolsó olimpiáján.

Tegnap az olimpiai álmom nem úgy ért véget, ahogyan megálmodtam

– írta Vonn, az alpesi síelés legendás amerikai alakja hétfőn az Instagramon közzétett bejegyzésében.

Nem volt mesebeli befejezés vagy tündérmese, egyszerűen csak az élet volt. Merészeltem álmodni, és nagyon keményen dolgoztam azért, hogy elérjem. Bár a tegnap nem úgy alakult, ahogy reméltem, és az intenzív fizikai fájdalom ellenére nem bánok semmit.

– meséli a sportolónő, akinek nemcsak, hogy a versenye, de nagy valószínűséggel karrierje is véget ért ezzel a sérüléssel.

Vonn kilenc nappal az olimpia előtt, a svájci döntő futamon bukott. Egy szerdai sajtótájékoztatón megerősítette, hogy elszakadt az elülső keresztszalagja (ACL), de továbbra is elszánt volt az indulás kapcsán. A kétszeres világbajnok szerint a szakadt ACL és korábbi sérülései, köztük egy részleges jobb térdprotézis "semmilyen módon nem járultak hozzá a balesetéhez".

Vonn döntése, hogy elinduljon a versenyen, széles körű elismerést váltott ki bátorságáért, ugyanakkor kritikát is kapott a helyzet veszélyessége és a maradandó károsodás kockázata miatt.

A síversenyzéshez hasonlóan az életben is kockázatokat vállalunk. Álmodunk. Szeretünk. Ugrunk. És néha elesünk. Néha összetörik a szívünk. Néha nem érjük el azokat az álmokat, amelyekről tudjuk, hogy képesek lennénk megvalósítani. De ez az élet szépsége is: hogy megpróbálhatjuk. Remélem, ha bármit magatokkal visztek az utamból, az az, hogy legyen bátorságotok nagyot merni. Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne vállaljatok kockázatot önmagatokért. Mert az élet egyetlen igazi kudarca az, ha nem próbáljuk meg.

– búcsúzik a 41 éves sportoló.

Megpróbáltam. Álmodtam. Ugrottam.

– írta Instagram oldalán.