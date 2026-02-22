Így búcsúzik, és ezekről marad emlékezetes a 2026-os téli olimpia

Bő két héten át voltak elkényeztetve a téli sportok szerelmesei, akiknek a figyelmét ez idő alatt a két olasz rendező város, Milánó és Cortina kötötte le. Ez a két hét azonban nem csupán a sportteljesítményekről szólt: a 2026-os téli olimpia váratlan botrányokról, elromló érmekről és egy imádnivaló „curling-babáról” is emlékezetes marad.

A 2026-os téli olimpia méltó zárásának ígérkezik a jégkorongtorna fináléja az Egyesült Államok és Kanada legjobbjainak presztízscsatája Fotó: Tony Schnagl / Pexels (illusztráció)

Álomdöntőkkel zárul a téli olimpia

Igazi csemegét tartogat a rajongók számára a 2026-os téli olimpia zárónapja: több látványos sportágban is a végére maradt a döntés, ráadásul igazi presztízscsatákkal fejeződik be a világ egyik legnagyobb téli sporteseménye.

Férfi jégkorong: A torna csúcspontjaként a két gigász, Kanada és az Egyesült Államok csap össze az aranyéremért. Ennél nehezen képzelhettek volna el erősebb párosítást a hokirajongók!

A torna csúcspontjaként a két gigász, Kanada és az Egyesült Államok csap össze az aranyéremért. Ennél nehezen képzelhettek volna el erősebb párosítást a hokirajongók! Női curling: A döntőben Svájc és Svédország feszül egymásnak.

A döntőben Svájc és Svédország feszül egymásnak. Sífutás: A női 50 km-es klasszikus stílusú tömegrajtos verseny zárja a havas programot.

A női 50 km-es klasszikus stílusú tömegrajtos verseny zárja a havas programot. Bob: A férfi négyesek küzdelmei is a játékok utolsó napján fejeződnek be.

A torna legemlékezetesebb pillanatai

Ahogyan az általában lenni szokott: ez az olimpia is bőséggel tartogatott emlékezetes pillanatokat.

Az internet abszolút kedvence egyértelműen a Curling Baby, azaz River Schwaller lett, aki szülei edzésén ragadott seprűt, hogy aztán mindössze 18 hónaposan ellopja a show-t.

Kevésbé szívderítő, de annál emlékezetesebb marad a bóvli érmek botránya: az olimpia több éremszerző sportolója is panaszkodott amiatt, hogy a 2026-os medálok rendkívül könnyen sérülnek, cserébe viszont gyorsan is kopnak…

Több sportoló is arra panaszkodott a medálok átvétele után, hogy az idei érmek nem sokat érnek... Fotó: Nataliya Vaitkevich / Pexels (illusztráció)

Sokáig nem fogjuk elfelejteni azt a szlovák szurkolót sem, akit egy jégkorongmeccs előtt tartóztattak le, miután kiderült, hogy 16 éve körözték Olaszországban bolti lopásért, de annyira rajong a jégkorongért, hogy bevállalta a beutazással járó kockázatot – pechjére. De természetesen a sípályára beszaladó farkaskutyát is örökre a szívébe zárta a nagyvilág, aki az egyik sprintverseny befutóját dobta fel azzal, hogy beszállt a küzdelembe és még célfotó is készült róla.

@watson_news Dieser Hund sorgte am Mittwoch bei der Qualifikation für den Langlauf-Teampsprint für tierische Unterhaltung 🐶 Der Wolfshund tauchte plötzlich auf der Zielgeraden auf und verfolgte die Griechin Konstantina Charalampidou und die Kroatin Tena Hadzic bis ins Ziel, wo er zudem die Argentinierin Nahiara Diaz Gonzalez beschnupperte. Anschliessend holte er sich bei den Rennverantwortlichen noch eine kleine Streichelkur ab, bevor der Vierbeiner hoffentlich wieder zu seiner eigentlichen Familie gebracht wurde. #olympia #sport #langlauf #tiere #hund ♬ original sound - watson_news

Ami az éremtáblát illeti:

Norvégia 18 aranyéremmel zárt az élen, ezzel ismét igazolta egyeduralmát a téli sportokban.

Mi magyarok is okkal lehetünk büszkék sportolóinkra, akik közül a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végzett ismét olimpiai pontszerző helyen. A játékok záróünnepségén a magyar zászló is az ő kezükben búcsúzik a téli olimpiától.