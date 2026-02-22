Így búcsúzik, és ezekről marad emlékezetes a 2026-os téli olimpia

Bő két héten át voltak elkényeztetve a téli sportok szerelmesei, akiknek a figyelmét ez idő alatt a két olasz rendező város, Milánó és Cortina kötötte le. Ez a két hét azonban nem csupán a sportteljesítményekről szólt: a 2026-os téli olimpia váratlan botrányokról, elromló érmekről és egy imádnivaló „curling-babáról” is emlékezetes marad.
Igazi csemegét tartogat a rajongók számára a 2026-os téli olimpia zárónapja: több látványos sportágban is a végére maradt a döntés, ráadásul igazi presztízscsatákkal fejeződik be a világ egyik legnagyobb téli sporteseménye.
Ahogyan az általában lenni szokott: ez az olimpia is bőséggel tartogatott emlékezetes pillanatokat.
Az internet abszolút kedvence egyértelműen a Curling Baby, azaz River Schwaller lett, aki szülei edzésén ragadott seprűt, hogy aztán mindössze 18 hónaposan ellopja a show-t.
Kevésbé szívderítő, de annál emlékezetesebb marad a bóvli érmek botránya: az olimpia több éremszerző sportolója is panaszkodott amiatt, hogy a 2026-os medálok rendkívül könnyen sérülnek, cserébe viszont gyorsan is kopnak…
Sokáig nem fogjuk elfelejteni azt a szlovák szurkolót sem, akit egy jégkorongmeccs előtt tartóztattak le, miután kiderült, hogy 16 éve körözték Olaszországban bolti lopásért, de annyira rajong a jégkorongért, hogy bevállalta a beutazással járó kockázatot – pechjére. De természetesen a sípályára beszaladó farkaskutyát is örökre a szívébe zárta a nagyvilág, aki az egyik sprintverseny befutóját dobta fel azzal, hogy beszállt a küzdelembe és még célfotó is készült róla.
Ami az éremtáblát illeti:
Norvégia 18 aranyéremmel zárt az élen, ezzel ismét igazolta egyeduralmát a téli sportokban.
Mi magyarok is okkal lehetünk büszkék sportolóinkra, akik közül a Pavlova Maria, Sviatchenko Alexei műkorcsolyázó páros az 1980-ban ezüstérmes Regőczy Krisztina és Sallay András jégtáncosok után végzett ismét olimpiai pontszerző helyen. A játékok záróünnepségén a magyar zászló is az ő kezükben búcsúzik a téli olimpiától.
