5 olimpiai jegyet ajándékozott el Snoop Dogg, miután nem tudott fizetni egy étteremben

Snoop Dogg a 2026-os téli olimpián számtalan sportszámban kipróbálta magát, miközben az Egyesült Államok csapatát kísérte el Olaszországba. Egy ponton szünetet is tartott, amely alatt egy kiadós ételadagot rendelt elvitelre, viszont fizetni nem tudott.

Nem tudott fizetni a rendelésért Snoop Dogg. / Fotó: ZUMA Press

Elutasította a terminál Snoop Dogg kártyáját, olimpiai jeggyel fizetett

Annak ellenére, hogy a rapper több mint 35 millió lemezt adott el világszerte, a kártyáját elutasították a sajtburgerből, csirkeszárnyból, csirkefalatkákból és sült krumpliból álló rendelésnél. Szerencsére a livignói Cronox étterem elengedte Snoopot, aki viszonozta a kedvességet nem kevesebb, mint 5 jeggyel az olimpiai játékokra, Így az étterem egész családja megnézhette a snowboard döntőt.

Elküldte a személyzetét, hogy elhozzák és fizessenek, de nem tudtak fizetni. Nem tudom, miért, nem ment. Szóval anyám azt mondta neki, hogy rendben van, elviheti fizetés nélkül. Ma öt jegyet küldött nekünk a döntőre.

- mondta az étterem tulajdonosának lánya, Sofia Valmadre.

Ez a jótett csak egy része volt a rapper átalakulásának az amerikai olimpikonok nem hivatalos kabalafigurájává, aki már a 2024-es párizsi olimpián is feltűnt. Az emberek nagyrészt pozitívan reagáltak arra, hogy az ikonikus előadó képviselte az Egyesült Államokat - írta a Unilad.