Ismerd meg a téli olimpia négylábú sztárját, aki 15 másodperc alatt ellopta az emberek szívét

téli olimpia 2026
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 20. 10:45
olimpiakutya
Nazgul egy selejtező alatt jelent meg a pályán. A farkaskutya gyorsan a téli olimpia kedvencévé vált.
CJA
A szerző cikkei

A 2026-os téli olimpia váratlan kedvenccel gazdagodott, amikor egy kétéves kutya berohant a pályára a női terepfutó csapatsprint selejtezője alatt: ő Nazgul.

Nazgul, a téli olimpia váratlan versenyzője
Nazgul, a téli olimpia váratlan versenyzője Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Nazgul olimpiai élménye

Nazgul február 18-án „csatlakozott” az olimpiához, amikor a farkaskutya az olimpikonokkal együtt ért be a célba egy női terepfutó csapatsprint selejtezőjén.

A horvát és az ausztrál csapat tagjaival együtt lépte át a célvonalat, majd a kamerába pillantott, és elkezdte saját játékát: futott, miközben üldözték.

Elvesztette valaki a kutyáját?

- kérdezte a bemondó, aki ekkor még kedves korcs kutyának nevezte a ma már celeb Nazgult.

A verseny után Nazgul visszatért, hogy köszönjön az olimpikonoknak, majd velük együtt indult tovább. A 21 éves horvát síelő, Tena Hadzic ekkor még tartott tőle, hiszen nem tudta, megtámadhatja-e őt a négylábú.

Honnan jött a kutya?

15 másodperces olimpiai futása és rengeteg simogatás után a kutyát egy közeli panzióba vitték haza. Tulajdonosa - aki névtelen maradt - éppen biatlonra tartott, amikor kutyája kalandjáról nyilatkozott.

Azon a reggelen a szokásosnál is jobban sírt, mert látta, hogy elmegyünk. Azt hiszem, csak követni akart minket.

Az emberszerető Nazgul látszólag nem befolyásolta az előzetes selejtezőt. Bár senki sem hibáztatta őt, Hadzic szerint, ha ez egy éles verseny lett volna, és valakinek az érmébe került volna, egészen másképp alakulhatott volna a történet. (People)

Videón a téli olimpia váratlan versenyzője 

 

