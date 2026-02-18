Százmilliókért húzza le domborodó mellén a cipzárt a téli olimpia szexbombája

A milánói-cortinai téli olimpia egyik legsikeresebb, legszebb és legnagyobb közönségsikert arató sztárja Jutta Leerdam. A 27 éves holland gyorskorcsolyázónő már az Olaszországba érkezésekor is felhívta magára a figyelmet – a dúsgazdag amerikai youtuber-bunyós Jake Paul kedveseként, a stábjával és rokonaival együtt egy kicsicsázott luxusrepülőn utazott –, majd 1000 méteren arany-, 500-on pedig ezüstérmet nyert. Mégis akkor figyelnek rá a legtöbben, amikor a versenyei végén mindig szertartásosan lehúzza a testéhez simuló dressze cipzárját.

Jutta Leerdamnak dollármilliós bevételt jelenthet a sportmelltartója elővillantása

Fotó: AFP

Mint kiderült, nem egyszerű szokásról van szó, sokkal inkább egy mesteri üzleti terv legfontosabb mozzanatáról. A szexi Jutta ugyanis rengeteg pénzt kaszál egyéni szponzorától azért, hogy ország-világ előtt kivillantja a sportmelltartóját.

A holland válogatott szerelését a Fila biztosítja, az olimpián pedig amúgy is tilos a saját támogatók feltüntetése – a szerkó alól előbukkanó Nike-logóval viszont a szabályokat megkerülve is vagyonokat kaszál.

Jutta Leerdam meggazdagszik a villantásából

Egy holland marketingszakember, Fredereique de Laat szerint egy-egy ilyen jelenet a téli olimpián akár egymillió dollárnál (320 millió forint) is többet érhet Leerdam szponzori szerződésében.

Ami pedig Leerdam 6,3 millió rajongót számláló Instagram-táborát illeti, a nekik szóló szponzorált posztok mindegyike mintegy 62 ezer eurót (235 millió forint) hozhat a konyhára.