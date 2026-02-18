Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
2°C Székesfehérvár

Bernadett névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Százmilliókért húzza le domborodó mellén a cipzárt a téli olimpia szexbombája

jutta leerdam
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 18. 05:00
szexi képekjake paultéli olimpia 2026melltartótéli olimpia
Jake Paul szerelme aligha véletlenül villantott. Jutta Leerdam degeszre keresi magát a sportmelltartójával.
MM
A szerző cikkei

A milánói-cortinai téli olimpia egyik legsikeresebb, legszebb és legnagyobb közönségsikert arató sztárja Jutta Leerdam. A 27 éves holland gyorskorcsolyázónő már az Olaszországba érkezésekor is felhívta magára a figyelmet – a dúsgazdag amerikai youtuber-bunyós Jake Paul kedveseként, a stábjával és rokonaival együtt egy kicsicsázott luxusrepülőn utazott –, majd 1000 méteren arany-, 500-on pedig ezüstérmet nyert. Mégis akkor figyelnek rá a legtöbben, amikor a versenyei végén mindig szertartásosan lehúzza a testéhez simuló dressze cipzárját.

Jutta Leerdamnak dollármilliós bevételt jelenthet a sportmelltartója elővillantása
Jutta Leerdamnak dollármilliós bevételt jelenthet a sportmelltartója elővillantása
Fotó: AFP

Mint kiderült, nem egyszerű szokásról van szó, sokkal inkább egy mesteri üzleti terv legfontosabb mozzanatáról. A szexi Jutta ugyanis rengeteg pénzt kaszál egyéni szponzorától azért, hogy ország-világ előtt kivillantja a sportmelltartóját. 

A holland válogatott szerelését a Fila biztosítja, az olimpián pedig amúgy is tilos a saját támogatók feltüntetése – a szerkó alól előbukkanó Nike-logóval viszont a szabályokat megkerülve is vagyonokat kaszál. 

Jutta Leerdam meggazdagszik a villantásából

Egy holland marketingszakember, Fredereique de Laat szerint egy-egy ilyen jelenet a téli olimpián akár egymillió dollárnál (320 millió forint) is többet érhet Leerdam szponzori szerződésében. 

Ami pedig Leerdam 6,3 millió rajongót számláló Instagram-táborát illeti, a nekik szóló szponzorált posztok mindegyike mintegy 62 ezer eurót (235 millió forint) hozhat a konyhára.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu