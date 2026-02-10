Nem nyílt ki az ejtőernyője: szörnyethalt a kétszeres világbajnok sportoló

Egy világhírű ejtőernyős életét vesztette egy Mont Blanc-ról lezuhant szörnyű balesetben, miután nem nyílt ki az ejtőernyője. A jelentések szerint a 37 éves francia szabadesés-bajnok, Pierre Wolnik hétfőn meghalt, amikor egy ugrás katasztrofálisan félresikerült a magasban.

Szörnyethalt, nem nyílt ki az ejtőernyője Pierre Wolniknak, fotó: instagram

Tragédia: nem nyílt ki az ejtőernyője a világbajnoknak

Állítólag a profi szárnyasruhás pilóta a hegyről ugrott le, mielőtt a levegőben bekövetkezett a katasztrófa – ejtőernyője egy kritikus pillanatban nem nyílt ki, ami végzetes zuhanást okozott.

A sportoló nagy sebességgel a földnek csapódott Bossons környékén, ahol a mentőegységek a helyszínre siettek, de már nem tudták megmenteni az életét. Holttestét később kiemelték és helikopterrel szállították el.

Wolnik az extrém sportok világának óriása volt, a játék csúcsán volt.

A szárnyasruha-repülés, vagy másik nevén a siklóruhás repülés egy olyan extrém sport, ahol a repülés során a sportoló szárnyasruhát viselve ugrik le egy magaslatról, és szárnyai kormányzásával, az öltöny megfelelő alakját és nagy vízszintes felületét használva, jelentős vízszintes távolságot tesz meg, mielőtt földet ér. Mint minden ejtőernyős sportág, ez is az ejtőernyő kibontásával ér véget, így bárhonnan lehet ugrani, ami elegendő magasságot biztosít a repüléshez és az ejtőernyő kibontásához - repülőgépről vagy egy fix pontról, például hegycsúcsról

2022-ben és 2024-ben is szárnyasruha-világbajnokká koronázták és sokan várták, hogy az idei bajnokságon is megvédje címét.

Az ejtőernyős közösség minden részéről özönlenek a megemlékezések, megdöbbenve az egyik legfényesebb csillag hirtelen elvesztése miatt. Yves-Marie Guillot, a Francia Ejtőernyős Szövetség elnöke elismerően nyilatkozott Wolnikról, tehetséges fiatalemberként, ragyogó mosollyal és kivételes ejtőernyős képességekkel jellemezve őt.

Úgy tudni, hogy a halálos kimenetelű ugrás ügyében még folyamatban van a vizsgálat - írja a The Sun.