Szörnyű baleset történt: felesége szeme láttára zuhant a mélybe a focista

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 21:21 / FRISSÍTÉS: 2025. december 23. 21:36
A sportoló mindössze 34 éves volt. a korábbi német válogatott labdarúgó egy libegőből esett ki, majd 70 métert zuhant. A tragédia körülményeit még vizsgálják.
Tragikus módon vesztette életét Sebastian Hertner, a korábbi német válogatott labdarúgó, miután kiesett egy síközpontban lévő libegőből. A felesége ezután a szemtanúja lett annak, ahogy Hertner 70 méter magasból a mélybe zuhan.

Felesége szeme láttára vesztette életét a focista / Fotó: 123RF

A mélybe zuhant és szörnyethalt a korábbi labdarúgó

A 34 éves Hertner a hegyi város, Zabljak közelében található Savin Kuk síközpontban vesztette életét. A hírek szerint egy kétszemélyes libegő levált a kábeléről, és a mögötte lévő ülésnek ütközött. Hertner ekkor a mélybe zuhant és a helyszínen meghalt, mialatt 30 éves felesége az ülésbe szorult. A nőt később a mentőknek kellett kiszabadítaniuk, miután eltörte a lábát. Rajta kívül még legalább három másik turista is órákra az ülésében rekedt. A mentőalakulatoknak mindenkit sikerült biztonságban lehozniuk.

A korábbi védő Hertner profi szinten játszott Németországban: pályafutása során olyan klubokat képviselt a másodosztályban, mint az 1860 München, az Erzgebirge Aue és a Darmstadt. Hertner emellett az ETSV Hamburg csapatkapitánya is volt az Oberligában, Németország ötödik osztályában.

Mélységes szomorúsággal jelentjük be, hogy csapatkapitányunk, Sebastian Hertner tragikus balesetben elhunyt a nyaralása alatt. Megdöbbentünk és hihetetlenül szomorúak vagyunk. Legmélyebb részvétünket fejezzük ki a családjának és szeretteinek. Nyugodj békében, Sebastian!

- tisztelgett az emléke előtt a csapata.

A tragédiát követően a montenegrói hatóságok elrendelték a libegő azonnali bezárását, mialatt az ügyészek szombaton nyomozást indítottak. A baleset hivatalos okára eddig nem derült fény, a tisztviselők pedig kijelentették, hogy a lift teljes körű műszaki ellenőrzését fogják elvégezni – írja a Mirror.

 

A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

