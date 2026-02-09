Összetörik a szív: kislánya halálának évfordulóján hunyt el az apa

Felfoghatatlan tragédia történt Spanyolországban, miután kisbabájának halálának évfordulóján egy összetört szívű apa - a feltételezések szerint - kiugrott hatodik emeleti hotelszobájuk erélyéről. Robert Davidson szörnyethalt a tragédiában. Párja, Daniella Robb elárulta, ő épp két gyermekükkel aludt, amikor Robert bejött neki búcsúpuszit adni. Azt mondta, szereti őket, majd a halálba menekült a kis Hollie elvesztésének évfordulóján.
Hollie két hetes korában, hirtelen bölcsőhalál szindrómában hunyt el 2025. februrár 4-én, ami miatt a család idén február elsején elutazott otthonról, hogy ne kelljen otthon lenniük a tragédia évfordulóján. Robert azonban nem tudott elmenekülni gondolatai előtt, ami miatt február 3-án, nem sokkal éjfél előtt vélhetően öngyilkos lett.
Az erkélyen volt, cigarettázott. Mindössze órák voltak hátra Hollie évfordulójáig. Arra ébredtem, hogy a gyerekek sikítanak: "Anya, Robert leesett az erkélyről!" Mindannyian felugrottunk, és kiszaladtunk a szobából a folyosóra. Ami ezután történt, az teljesen ködös
- árulta el a fiatal anya, aki olyan sokkos állapotba került, hogy kezelésre volt szüksége.
Mindannyian annyira szerettük őt. Hihetetlenül vicces volt, belépett egy szobába, és azonnal beragyogta. A legszeretetteljesebb ember volt. Teljesen összetörtünk, ezt szavakkal sem lehet leírni. Most a gyerekek az elsők. Csak haza szeretnénk jutni, és elkezdeni azt a folyamatot, hogy Robertet hazahozzuk. Csak azt akarom, hogy itthon legyen
- közölte Daniella, aki most adománygyűjtés segítségével szeretné hazaszállítattni férje holttestét, írja a DailyStar.
Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.
