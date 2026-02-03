Könnyeivel küzdve szólalt meg a női vízilabda Eb magyar hőse

Bejutott a női vízilabda Eb döntőjébe a magyar válogatott. Cseh Sándor szövetségi kapitány csapata 8-8-as döntetlent követően öméteresekkel 12-11-re megnyerte a keddi Görögország-Magyarország elődöntőt.
A mérkőzés első góljára egészen a 6. perc közepéig kellett várni, amikor Keszthelyi Rita ötméteresből szerezte meg a vezetést a mieinknek. A magyar előnyt aztán Tiba Panna duplázta meg. A görögök ugyan szépíteni tudtak, de Garda Krisztina a szünet előtt visszaállította a kétgólos különbséget. A második negyed is jól indult a magyaroknak, Neszmély Boglárka rögtön ötméterest hárított, majd egy görög gól után Sümegi Nóra találatával megint duplájára nőtt a mieink előnye. Az újabb szünet előtt viszont ismét egy gólra csökkent a különbség. Bár a harmadik negyed elején Garda újabb gólt szerzett, a görögök ezt követően ledolgozták a kétgólos hátrányukat. A vezetést aztán Leimeter Dóra szerezte meg újra, így az utolsó negyed egygólos magyar előnyről indult. Alig három perccel a találkozó vége előtt Görögország egyenlített, Faragó Kamilla viszont megint megszerezte a vezetést, majd Keszthelyi is a kapuba talált. A görögök a találkozó végére megint ledolgozták kétgólos hátrányukat, így a 8-8-as végeredmény után jöhettek az ötméteresek.
Golopencza Szonja két védésének köszönhetően végül 12-11-re a magyar válogatott nyert.
Cseh Sándor szövetségi kapitánya csapata ezzel a sikerrel bejutott az Európa-bajnokság döntőjébe, ahol a Hollandia-Olaszország mérkőzés győztesével küzd majd meg a kontinens legjobbjának járó címért.
Nagyon jó érzéseim voltak a meccs előtt, ezt beváltotta a csapat. 100 százalékos erőbedobással, koncentráltsággal játszottak. Megnyerhettünk volna hamarabb is ezt a mérkőzést, ezért nagyon igazságtalannak tartottam volna, ha végül nem mi győzünk
– fogalmazott a találkozót követően az M4 Sport kamerája előtt Cseh Sándor.
A lányok már korábban is említették, hogy az ötméteresek az erősségeim. Amikor beugrottam a vízbe, fagyos volt, nem tudtam, hogy mi lesz, csak az volt a szemem előtt, hogy ki kell védenem az ötmétereseket
– mondta könnyeivel küzdve az ötméteres-párbaj hőse, Golopencza Szonja, aki csodálatosnak nevezte azt az érzést, amit a döntőbe jutás jelent számára.
