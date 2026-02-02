Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Verekedős meccs után jöhet a visszavágó a vízilabda-Eb-n

vízilabda
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 02. 21:15
női vízilabdameccs
Eljutottunk az utolsó előtti állomásig. Kedden a görögökkel mérkőzünk a női vízilabda-Eb elődöntőjében.
(s)
A szerző cikkei

A görögök csaknem vérfürdőt rendeztek január 21-ikén a Komjádi-uszodában, amikor előkészületi mérkőzésen három játékosunkat is ütötték, verték. Márpedig kedden Funchalban (18.15, Tv: M4 Sport) éppen velük mérkőzünk a női vízilabda-Eb elődöntőjében.

A magyar lányok éremért játszanak a vízilabda-Eb-n
A magyar lányok éremért játszanak a vízilabda-Eb-n Fotó: Istvan Derencsenyi

Bíró Attila korábbi szövetségi kapitány most sem lesz puha a meccs.

Pofonban aligha lesz hiány, verekedős találkozót látunk kedden is, hiszen már érem a tét. A görögökkel szemben tíz közül hét meccset a mieink biztosan megnyernek. Ezúttal illik revansot venni a 2025-ös szingapúri vb-fináléban tőlük elszenvedett 12-9-es vereségünkért 

– nyilatkozta a Borsnak Bíró Attila, aki arra figyelmeztetett, hogy a görögök két-két kapusa és centere is remek. 

Fináléért harcolnak lányaink a női vízilabda-Eb-n

Alighanem előny, hogy Rybanska Natasa korábban az athéni Alimosz színeiben szerepelt, tehát ismeri őket.

Jót tett neki a környezetváltozás, az Alimosz ugródeszka volt mostani klubja, a spanyol Sabadell felé, de inkább abban bízom, hogy Keszthelyi Rita és Garda Krisztina rengeteg találkozót vívott görög klubokkal és a válogatottal. Nekik a Fradiban szereplő klasszis, Eleftheria Plevritu és társnői sem tudnak újat mutatni. Magyar-holland döntőt tippelek 

– tette hozzá a szakember a Magyarország-Görögország meccs kapcsán.

 

