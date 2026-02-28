Gór-Nagy Miklós: Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök

Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó szerint Magyarország mellett Európának is fontos, ki nyeri 2026-ban a választásokat. A pólós szerint Orbán Viktor a jó választás.

Gór-Nagy Miklós világbajnok vízilabdázó

Fotó: Mandiner

Gór-Nagy a Háborúellenes Gyűlés előtt azt mondta, a kormányfő miniszterelnökként és ellenzékben is bizonyított már.

Orbán Viktor nagyon jó miniszterelnök. Kormányfőként és 2002-től ellenzékben is összefogást hirdetett. Számára mindig is Magyarország a fontos, az, hogy együtt erősek vagyunk

- mondta a pólós, aki kitért Európa helyzetére.

"Jelenleg Magyarország az utolsó bástya. Az európai kultúrkör szempontjából is lényeges, hogy Orbán Viktor legyen a miniszterelnök."