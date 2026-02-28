Orbán Viktor: Dupla bevetés indul!

Először elmegyünk Százhalombattára, elrendeltem a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem. És onnan pedig elmegyünk Esztergomba, ahol találkozunk az esztergomiakkal a Háborúellenes Gyűlés keretében.
- fejtette ki Orbán Viktor a dupla bevetés kapcsán.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.