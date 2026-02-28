Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Orbán Viktor: Dupla bevetés indul!

százhalombatta
2026. február 28. 08:48
esztergomHáborúellenes GyűlésOrbán Viktor
Százhalombatta az első állomás, majd Esztergom jön.
Bors
Először elmegyünk Százhalombattára, elrendeltem a kritikus infrastruktúra megerősített katonai védelmét. Lecsapunk, megnézzük, hogy végrehajtják-e, amit kértem. És onnan pedig elmegyünk Esztergomba, ahol találkozunk az esztergomiakkal a Háborúellenes Gyűlés keretében.

- fejtette ki Orbán Viktor a dupla bevetés kapcsán.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
