Hatalmas a tömeg, óriási az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Fotók

Február 28-én, Esztergomban zajlik a Háborúellenes Gyűlés. A helyszíni fotók alapján rengetegen vannak, civilek, politikusok és sztárok is tiszteletüket tették. Pataky Attila a rendezvény kezdete előtt szenvedélyesen állt ki a béke mellett, és arra kérte a magyarokat: „Szavazzatok az életre, a szeretetre és a biztonságra!”
A DPK-gyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is, aki várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.
Nézd meg galériánkban a tömeget és az eddigi felszólalókat!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.