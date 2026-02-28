Hatalmas a tömeg, óriási az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Fotók

Február 28-én, Esztergomban zajlik a Háborúellenes Gyűlés. A helyszíni fotók alapján rengetegen vannak, civilek, politikusok és sztárok is tiszteletüket tették. Pataky Attila a rendezvény kezdete előtt szenvedélyesen állt ki a béke mellett, és arra kérte a magyarokat: „Szavazzatok az életre, a szeretetre és a biztonságra!”

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Rákay Philip

Fotó: Polyák Attila / MW

A DPK-gyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is, aki várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.

