Hatalmas a tömeg, óriási az érdeklődés a Háborúellenes Gyűlésen - Fotók

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 11:43 / FRISSÍTÉS: 2026. február 28. 11:43
esztergomHáborúellenes Gyűlés
Esztergomban zajlik a Háborúellenes Gyűlés, az érdeklődés töretlen.
Február 28-én, Esztergomban zajlik a Háborúellenes Gyűlés. A helyszíni fotók alapján rengetegen vannak, civilek, politikusok és sztárok is tiszteletüket tették. Pataky Attila a rendezvény kezdete előtt szenvedélyesen állt ki a béke mellett, és arra kérte a magyarokat: „Szavazzatok az életre, a szeretetre és a biztonságra!” 

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Rákay Philip
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Rákay Philip
Fotó: Polyák Attila / MW

A DPK-gyűlésen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök is, aki várhatóan szót ejt a Barátság kőolajvezeték ügyéről, a háború jelentette fenyegetésről, valamint a választások tétjéről is.

Nézd meg galériánkban a tömeget és az eddigi felszólalókat! 

Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Erős Gábor
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Hernádi Ádám
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Erős Gábor
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Bozsik Péter
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Hernádi Ádám
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28. Rákay Philip
Nacsa Olivér a Mandinerben
Galéria: Háborúellenes Gyűlés Esztergomban
Fotó: Mediaworks
Háború ellenes Gyűlés HEGY Esztergom 2026.02.28.

 

