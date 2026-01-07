Nem kímélik a pilótát, Schumacher születésnapján sokkolt a Forma-1 sztárja

Pierre Gasly a Ferrari tűzpiros felsőjében síelt a havas lejtőkön. Ezzel nem is lenne baj, de a képeket a tragikus síbalesetet szenvedő Michael Schumacher 57. születésnapján osztotta meg. Tettét számos F1-rajongó morbidnak nevezte, ugyanis Michael Schumacher is ilyen színű sportfelszerelésben járt síelni, és szenvedett 2013. december 29-én súlyos síbalesetet Franciaországban.
Leszedték a keresztvizet a francia Gasly-ról, aki képgalériát osztott meg az Instagramján a barátnője társaságában alpesi kiruccanásáról, pedig ő állítólag csak ezzel a cselekedettel kívánt emlékezni a a balesete óta otthonában ápolt legendára.
Az Alpine-versenyző olyan képeket is megosztott, amelyeken egy libegőn pózol portugál barátnőjével, Kika Gomes-szel a lejtőn. A felvétel kísértetiesen hasonló ahhoz, amelyiken Schumacher és felesége, Corinna látható.
Érthetően nem mindenkit nyűgözött le az Alpine-pilóta döntése, sokan azt állították, hogy cselekedete meggondolatlan, helytelen.
„Nem tudom, hogyan gondolta, hogy ez jó ötlet. A síelés örökre tönkretette Schumacher életét, szóval hogyan jutottál arra a következtetésre, hogy tisztelegni kell az ember előtt azzal, hogy a születésnapján síelsz, és ezt közzéteszed a közösségi médiában?”
- írta az egyik rajongó az X-en.
Egy másik észrevétel: „Nagyon ízléstelen, nagyon tiszteletlen.”
Egy harmadik bejegyzés:
Nem a legjobb választás, tekintve, hogy hol történt a baleset. Valami nagyon rosszat érzek, amikor egy F1-es pilóta síelni megy
– jegyezte meg egy Schumacher-rajongó Gasly Instagram-bejegyzése alatt.
A hétszeres világbajnok német versenyzőt gyakran látták Ferrari-felszerelésében, amelyen kiemelten szerepelt régi dohányipari szponzora. A pilóta lánya, Gina-Maria egy régi családi fotót tett közzé gyermekkorából január harmadikán. A képhez a következő feliratot mellékelte:
A legjobbakat mindörökké. Boldog születésnapot, Apa!
