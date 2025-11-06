Titokban videózták Schumacher családját, mindenre fény derül

Új dokumentumfilmet készít Michael Schumacher és családja életéről a német közszolgálati tévé, a ZDF. A forgatási munkálatok a legszigorúbb titoktartás mellett már hónapok óta folynak – tudta meg a Bild.

Lassan 12 éve eltűnt a nyilvánosság elől Michael Schumacher, de a családjáról titokban újabb dokumentumfilm készül

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A műsor fókuszában ezúttal elsősorban a Forma-1 hétszeres világbajnokának lánya, Gina Schumacher élete lesz. A westernlovaglás egyik legsikeresebb sztárja tavaly ősszel a család mallorcai luxusnyaralójában ment férjhez a korábbi díjlovagló Iain Bethkéhez (máig ellentmondásos információk terjednek arról, hogy a lassan 12 éve ápolásra szoruló apja ott volt-e a kertben rendezett ceremónián).

Gina idén márciusban világra hozta első kislányát, Schumi unokáját, Millie-t, hogy aztán pár héttel később már újra nyeregbe pattanjon és versenyezzen.

Újra megnyílnak Michael Schumacher családtagjai

Négy évvel ezelőtt a Netflix mutatott be nagy sikerű dokumentumfilmet Schumacherék életéről. Akkor különösen a hajdani autóversenyző feleségének mondataira kapta föl a fejét a világ. Az új műsorról szállingózó hírek alapján rövidesen a ZDF produkciójában is betekintést nyerhetünk majd a család mindennapjaiba. A forgatás helyszínei között van a Genfi-tó melletti villán túl a lánya sportágában hajdan szintén jeleskedő édesanya, Corinna Schumacher svájci lovasbirtoka is.

Míg a gyerekek közül Mick autóversenyzőként járja a világot, Gina pedig új családjával az Egyesült Államokban él (Texasban, ahol a famíliának szintén van egy lovasbirtoka), az asszony népes egészségügyi és biztonsági személyzetet fizetve, a nyilvánosságtól teljesen elzártan ápolja Schumit. A lelki nehézségeken túl gyakori sajtóperek, újabban egy, a távollétükben a villájukban történt nemi erőszak, sőt nemrég egy zsarolási botrány is nehezítette a dolgát (ezernyi friss fotó, videó és dokumentum került rossz kezekbe a nagybeteg családfőről, amiért cserébe 15 millió eurót követeltek a végül letartóztatott, majd el is ítélt gazemberek).

A 2013. december 29-én, egy franciaországi síbalesetben életveszélyes koponyasérülést szenvedett F1-legenda hogylétéről semmi biztosat nem lehet tudni. A családtagokon kívül csak a legszűkebb – sajtóhírek szerint mindössze háromfős – baráti kör lehet tisztában azzal, hogy valójában milyen is Michael Schumacher állapota.