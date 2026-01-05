Megtörte a csendet Schumacher lánya: szívfacsaró üzenetet fogalmazott meg

Szívmelengető fotót és üzenetet osztott meg Michael Schumacher lánya, Gina, miután a család január 3-án, szombaton, megünnepelte a Forma-1 hétszeres világbajnokának születésnapját. Gina az Instagram-oldalán tette közzé a felvételt, amelyen ő, az öccse, Mick, a szüleik, valamint a kutyáik láthatók.

Szívmelengető fotót tett közzé Schumacher lánya / Fotó: Lars Baron

Így üzent a születésnapos Schumachernek a lánya

Örökké a legjobb. Boldog születésnapot, apa!

- üzente a képeket tartalmazó posztjában Gina az édesapjának, aki immár több, mint 12 éve teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, miután 2013 decemberében súlyos síbalesetet szenvedett, ami miatt több műtéten is átesett, mielőtt hazaszállították volna a svájci otthonába. A hírek szerint jelenleg is ott lábadozik, mialatt egy 15 fős orvosi csapat gondoskodik róla.

Habár a legendás pilóta túlélte a történteket, az állapotával kapcsolatban nincsenek biztos információk: a családja mindennél jobban szeretné megóvni a magánéletét, így szinte semmit sem osztanak meg az egészségügyi állapotával kapcsolatban, valamint csak egy szűk baráti és rokoni réteg számára engedélyezett, hogy meglátogathassa őket.

Családként próbálunk tovább élni, ahogy Michael mindig is akarta, és ahogy most is akarja. Michael mindig is megvédett minket, és most mi is védjük Michaelt

- magyarázta el az egykori versenyző felesége, Corinna, egy 2021-es dokumentumfilmben.

Schumacher lánya, Gina egyébként 2024-ben feleségül ment a szerelméhez, Iain Bethke-hez, majd tavaly bejelentették első közös gyermekük, egy kislány születését. Gina és Iain a hírek szerint a mallorcai Schumacher villában tették le a házassági fogadalmat, exkluzív vendégek jelenlétében – írja a Mirror.