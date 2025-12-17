Gyász: 22 éves sportoló halt meg a hétfői vonattragédiában

A 22 éves Nicolas Ramírez Perez kosárlabdázó a spanyolországi Zaragozában történt hétfői vonattragédia halálos áldozata. Ahogy arról a helyi híradások beszámoltak, egy több mint 100 embert szállító szerelvény nagy sebességgel gázolt el egy embert, akit kritikus állapotban szállították kórházba, de az életét már nem sikerült megmenteni.

Nicolas Ramírez Perez kosárlabdázó a spanyolországi Zaragozában történt hétfői vonattragédia halálos áldozata / Fotó: freepik.com

Nicolas Ramírez Perez kosárlabdázó tragédiája

Nicolas Ramírez Perez klubja, a CB Octavus de Utebo a tragédia után azonnal bejelentette, hogy felfüggeszti a hétvégére tervezett összes bajnoki mérkőzést.

A klub nevében szeretnénk kifejezni támogatásunkat és legmélyebb részvétünket Nico családjának és barátainak a nagy veszteség miatt

– idézi a klub által kiadott közleményt a Daily Star.

A Pamplonában született kosárlabdázó halálos balesete a Casetas nevű állomáson történt. Éppen a síneken kelt át, amikor a vonat – amely nem állt meg, csak áthaladt az állomáson – elgázolta őt. Nicolas Ramírez Perez percekkel előtte szállt le egy másik vonatról, és éppen edzésre tartott.

A rendőrség nyomozást indított a vonattragédia körülményeinek tisztázása érdekében. A helyi polgármester azt nyilatkozta, hogy javítani kell a vasútállomás biztonságán, mert állítása szerint a kijelölt átkelőhely rosszul van kivilágítva.