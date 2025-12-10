Most kaptuk: mintegy 70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

Elgázolt egy embert a vonat Téglásnál, a Kurucz utca közelében. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak. A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A rajok a vonat utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra - írja a katasztrófavédelem.