Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Judit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Most kaptuk: mintegy 70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

Most kaptuk: mintegy 70 emberrel a fedélzetén szenvedett balesetet egy vonat Magyarországon, nagy erőkkel mentenek

vonatgázolás
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 18:42
tűzoltókmentővonat
A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre.
N.T.
A szerző cikkei

Elgázolt egy embert a vonat Téglásnál, a Kurucz utca közelében. A szerelvényen mintegy hetvenen utaztak. A hajdúböszörményi és debreceni hivatásos, valamint az újfehértói önkormányzati tűzoltók érkeztek ki a helyszínre. A Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is az esetnél dolgozik. A rajok a vonat utasainak segítenek biztonságosan átszállni a mentesítő vonatra - írja a katasztrófavédelem

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu