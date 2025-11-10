Trump-Orbán-csúcsSzentmártonkátai vonatbalesetTisza-AdóMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Réka névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Így van most a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője: otthon gyógyulhat tovább Viki?

Szentmártonkáta
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 10. 09:10
vonattragédiavonatbalesettúlélő
Magához tért a tragikus eset egyetlen túlélője. Mint ismert, öten vesztették életüket a szentmártonkátai vonatbalesetben.

Múlt kedden érkezett az első hír a szentmártonkátai vonatbalesetről. Egy szerelvény 100 kilométer/órás sebességgel letarolt, majd csaknem 400 méteren át tolt maga előtt egy tiltó jelzés ellenére a sínekre hajtó autót, amelyben hatan ültek, fiatalok. A 24 éves sofőrnek még jogosítványa sem volt. A rettenetes vonattragédia öt életet követelt: a sofőr és négy utasa még a helyszínen életét vesztette. Egyetlen lányt tudtak a mentők kórházba szállítani, életveszélyes állapotban. A 19 éves Viktória az öccsével, Gáborral együtt ölt be a halálautóba. Édesanyjuk később a Borsnak arról beszélt: amikor megtudta, mi történt, összeomlott. Sokkolta a hír, hogy az egyik gyermekét elvesztette, míg a másik élet és halál közt lebeg a kórházban. "Annyira szép kislány volt! Szegény borzasztóan néz ki. Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják" – mesélte akkor az asszony.

Szentmártonkátai vonatbaleset: semmi sem maradt a személyautóból
Szinte a felismerhetetlenségig összezúzódott az autó a szentmártonkátai vonatbalesetet követően
Fotó: Mihádák Zoltán /  MTI

Hazamenne a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

A Tények információi szerint a szentmártonkátai vonattragédia túlélője már magához tért. Bár az állapota még csak kicsit javult, már azt mondta: haza szeretne menni a kórházból. "Még mindig válságos az állapota, ellenben már haza szeretett volna jönni, úgyhogy bízunk benne nagyon, hogy fel fog épülni" – magyarázta az egyik ismerős.

"A kiérkező mentőegységek egy túlélőt találtak, egy nőt, aki töréseket, belső sérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások után válságos állapotban szállították baleseti osztályra" – árulta el Viki állapota kapcsán még a balesetet követően Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A helyiek máig nem dolgozták fel a történteket, és rengetegen aggódnak a túlélőért is. A településen sokan összefogtak, hogy a gyászoló családoknak segítsenek.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu