Így van most a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője: otthon gyógyulhat tovább Viki?

Múlt kedden érkezett az első hír a szentmártonkátai vonatbalesetről. Egy szerelvény 100 kilométer/órás sebességgel letarolt, majd csaknem 400 méteren át tolt maga előtt egy tiltó jelzés ellenére a sínekre hajtó autót, amelyben hatan ültek, fiatalok. A 24 éves sofőrnek még jogosítványa sem volt. A rettenetes vonattragédia öt életet követelt: a sofőr és négy utasa még a helyszínen életét vesztette. Egyetlen lányt tudtak a mentők kórházba szállítani, életveszélyes állapotban. A 19 éves Viktória az öccsével, Gáborral együtt ölt be a halálautóba. Édesanyjuk később a Borsnak arról beszélt: amikor megtudta, mi történt, összeomlott. Sokkolta a hír, hogy az egyik gyermekét elvesztette, míg a másik élet és halál közt lebeg a kórházban. "Annyira szép kislány volt! Szegény borzasztóan néz ki. Kivették a lépét, vért kapott, mert konkrétan nem volt már neki, tüdeje sérült, felkarja, arccsontja tört el és a szeméremcsontja. Az orvosok is csak annyit mondtak, hogy bizakodjak, jelenleg altatják" – mesélte akkor az asszony.

Szinte a felismerhetetlenségig összezúzódott az autó a szentmártonkátai vonatbalesetet követően

Fotó: Mihádák Zoltán / MTI

Hazamenne a szentmártonkátai vonatbaleset egyetlen túlélője

A Tények információi szerint a szentmártonkátai vonattragédia túlélője már magához tért. Bár az állapota még csak kicsit javult, már azt mondta: haza szeretne menni a kórházból. "Még mindig válságos az állapota, ellenben már haza szeretett volna jönni, úgyhogy bízunk benne nagyon, hogy fel fog épülni" – magyarázta az egyik ismerős.

"A kiérkező mentőegységek egy túlélőt találtak, egy nőt, aki töréseket, belső sérüléseket szenvedett. Helyszíni életmentő beavatkozások után válságos állapotban szállították baleseti osztályra" – árulta el Viki állapota kapcsán még a balesetet követően Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője.

A helyiek máig nem dolgozták fel a történteket, és rengetegen aggódnak a túlélőért is. A településen sokan összefogtak, hogy a gyászoló családoknak segítsenek.