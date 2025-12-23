Gyászba borult a sport világa: huszonhét évesen elhunyt az Európa-bajnok sílövő

Huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken, a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő. A halálhírt a norvég biatlonszövetség közölte kedden.

Huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikusan fiatalon elhunyt a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő

Az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan. A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett - írja az MTI.