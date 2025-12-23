KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Viktória névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gyászba borult a sport világa: huszonhét évesen elhunyt az Európa-bajnok sílövő

elhunyt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 19:55
gyászEurópa-bajnok
Tragikus hírt jelentettek be. Az elhunyt silövőre egy hotelszobában találtak rá.
Bors
A szerző cikkei

Huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken, a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő. A halálhírt a norvég biatlonszövetség közölte kedden. 

Összefogtak az elhunyt mentős családjáért a bajtársai.
Huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Tragikusan fiatalon elhunyt a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő

Az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan. A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett - írja az MTI.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu