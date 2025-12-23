Chris Rea elbúcsúzott a halála előtt? Ez áll utolsó posztjában

Chris Rea utolsó közösségi médiás bejegyzése sokak számára utólag vált igazán megrázóvá. A világhírű brit zenész, akit legtöbben a Driving Home for Christmas című ikonikus dallal azonosítanak, 74 éves korában rövid betegség után hunyt el, néhány nappal karácsony előtt. Utolsó Instagram posztja sok rajongó szerint már előre jelezte a közelgő búcsút.

Chris Rea halála előtt egy nappal egy megható bejegyzést tett közzé az oldalán

(Fotó: Glenn Ashley/Northfoto)

Mit tudunk eddig Chris Rea haláláról? A legendás brit énekes-dalszerző 74 éves korában hunyt el, rövid betegség után, 2025. december 22-én

Halála előtt néhány órával még posztolt az Instagram oldalán egy képet a Driving Home for Christmas című dalra utalva

című dalra utalva A rajongók az utolsó bejegyzést később búcsúüzenetként értelmezték

A The road to hell dalszerzőjének számos betegséggel - hasnyálmirigy, diabétesz, stroke, depresszió - kellett megküzdenie élete során

dalszerzőjének számos betegséggel - hasnyálmirigy, diabétesz, stroke, depresszió - kellett megküzdenie élete során Családja szerint békésen, szerettei körében távozott

Chris Rea öröksége, különösen karácsonyi slágere, tovább él köztünk

Chris Rea halála előtti posztja meghatotta a rajongókat

Chris Rea halála előtt egy nappal még megosztott egy bejegyzést Instagram oldalán, amely az egyik legismertebb dalához, a Driving Home for Christmas című slágerhez kapcsolódott. A képen egy havas autópályán haladó autó látható, előtte egy nagy úttáblán lévő felirattal:

Karácsonyra hazautazom ezernyi emlékkel

A bejegyzéshez pedig azt írta, hogy:

Tetőtől talpig dugóban. Ha fehér karácsony lesz, reméljük, az utazás sima marad.

A rajongók utólag úgy értelmezték, hogy ez a rövid, látszólag hétköznapi üzenet valójában búcsú volt. Véleményük szerint Chris Rea nem drámai vagy sötét gondolatokkal köszönt el, hanem ugyanazzal a meleg, nosztalgikus hangulattal, amely egész pályafutását jellemezte.

Chris Rea Driving home for Christmas

Chris Rea neve örökre összeforrt a Driving Home for Christmas című dallal, amely az elmúlt évtizedekben az egyik legismertebb és leggyakrabban játszott karácsonyi slágerré vált. A dal érdekessége, hogy a dalszerző-énekes akkor írta, amikor nem volt érvényes lemezszerződése és még a vezetéstől is el volt tiltva. De minden nehézség ellenére akkora sikert hozott számára ez a szerzemény, hogy minden évben újra és újra felkerül a slágerlistákra.