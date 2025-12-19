Valóra váltotta a Bors a kerekesszékes Márta János álmát: versenypályára repítette a szimulátor

Autoimmun betegséggel küzd a 43 éves mozgáskorlátozott férfi. Tévesen támadja a saját szervezetét az immunrendszere, ennek következtében az ízületi hártyáiban gyulladás alakul ki, ami Márta János porcait és a csontjait is károsította, továbbá ízületi deformitásokhoz és mozgáskorlátozottsághoz vezetett, amihez epilepszia is társul.

Márta János álma teljesült, és próbára tehette magát egy valósághű szimulátorban

Fotó: Faludi Koppány

A betegségem ellenére aktív életet élek. Rövid távon mankóval, míg hosszabb távon kerekesszékkel közlekedek. Az állapotom folyamatosan romlik, a kezeimen már csak két-két ujjamat tudom használni

– sóhajt fel a kitartásáról híres Márta János, akinek a hobbija a makettezés A férfi a problémái ellenére mégis csodákra képes és élethű maketteket készít. Erről korábban a Bors is beszámolt. Akkor került szóba, hogy a férfi nagy álma: vezethessen egy versenyautó szimulátoron és találkozhasson a hétszeres Európa-bajnok Kiss Norberttel. A Bors munkatársai pedig ezt hallva úgy döntöttek: segítenek megvalósítani a férfi álmát. Egy falubelije jelentkezett és felajánlotta, hogy elhozza Jánost Székesfehérvárra és a nagy találkozásnál persze a Bors is jelen volt.

Márta János találkozhatott Székesfehérváron a hétszeres Európa-bajnok Kiss Norberttel

Fotó: Faludi Koppány

Teljesült Márta János álma

A modellezés mellett nagy rajongója vagyok az autó- és motorsportnak. Autóstalálkozókat, és kiállításokat szervezek. Nagy álmom volt, hogy találkozhassak Kiss Norberttel autóversenyzővel és Tóth Krisztián Márk újságíróval. Nagyon örülök és köszönöm a Borsnak is, hogy ez valóra vált. A Nagyszénástól közel 250 kilométerre található Székesfehérvárra egy nagyon jó ismerősöm vitt el. Életre szóló élmény volt számomra, hogy beszélgethettem a hétszeres Európa-bajnokkal, és kipróbálhattam hazánk egyetlen, hat tengelyes, mozgó, FIA-homológ elemekkel és alkatrészekkel teletűzdelt szimulátorát. Annyira élethű volt, hogy úgy éreztem mintha egy valódi versenypályára repített volna el a szimulátor

– mondta János a december 17-én szerdán Székesfehérvár egyetlen szimulátor klubjában megtartott GrindVR közönségtalálkozón, ahol élethű szimulátorban élhette át a versenyzés élethű élményét.

Versenypályára repítette Jánost a szimulátor

Az FIA homológ elemekkel teletűzdelt hat tengelyes szimulátor alkalmas arra, hogy egy Forma 1-es versenyzőt felkészítsen a versenyzésre. Az ütközések, becsapódások és a F1-ben tapasztalható „G” erők kivételével mindent képes visszaadni, szimulálni. Az eszköz arra is lehetőséget biztosít, hogy egy pilóta visszarázódjon a kondíciójába. A szimulátor tökéletesen alkalmas arra, hogy edzésbe kerüljön egy versenyző.

Teljesen magyar konstrukció és találmány, ami egy magyar mérnök fejéből pattant ki, és az ő tervei alapján készült el. Ebből a szimulátorból csak ez az egyetlen példány létezik a világon, és az alkatrészeinek túlnyomó többsége is Fehérváron készült. Kivétel a pedálszett, a kormány, és az ülések, amik szintén teljesen megegyeznek a versenyautókban használtakkal

– mesélt a szimulátorról Tóth Krisztián Márk, a GrindVR kommunikációs szakembere, aki hozzátette: nagyon boldogak, hogy János álmát a Bors közbenjárására sikerült valóra váltaniuk, és ezzel a férfinak a legszebb karácsonyi ajándékot tudták adni.