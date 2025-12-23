KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Felhúzták a fekete zászlót: elhunyt az ismert, magyar zenebohóc

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 18:05
Ifj. Eötvös Gábort gyászolják. Elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca.
Ismét kint leng a fekete zászló a Fővárosi Nagycirkusz épületén. A Facebook-oldalukon jelentették be nemrégiben, hogy elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifj. Eötvös Gábor.

Elhunyt ifj. Eötvös Gábor / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Pótolhatatlan veszteség: elhunyt az ismert zenebohóc

Egy kivételes művész távozott, aki humorával, muzikalitásával és emberi jelenlétével generációkon át szólította meg a közönséget. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt

- olvasható a posztban.

 

 

