Felhúzták a fekete zászlót: elhunyt az ismert, magyar zenebohóc

Ismét kint leng a fekete zászló a Fővárosi Nagycirkusz épületén. A Facebook-oldalukon jelentették be nemrégiben, hogy elhunyt a magyar cirkuszművészet egyik legismertebb zenebohóca, ifj. Eötvös Gábor.
Egy kivételes művész távozott, aki humorával, muzikalitásával és emberi jelenlétével generációkon át szólította meg a közönséget. Őszinte együttérzésünket fejezzük ki a családnak és mindazoknak, akik szerették és tisztelték őt
- olvasható a posztban.
