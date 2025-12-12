Gyászol Görbicz Anita: elhunyt a magyar kézilabda legendás alakja

A minap érkezett a szomorú hír, hogy 67 éves korában, hosszú betegséget követően elhunyt Róth Kálmán, a magyar kézilabdasport legendás alakja, a Győri Audi ETO KC korábbi edzője. A 233-szoros válogatott kézilabdázó Görbicz Anita - aki a teljes pályafutását a győri klubban töltötte -, egy megható posztban búcsúzott nevelőedzőjétől - szúrta ki a VAOL.hu.
KÁLMÁN BÁCSI! Ma búcsút kell vennem attól az embertől, Tőled, akinek a legtöbbet köszönhetem a kézilabdában és talán az életemben is. Elment a nevelőedzőm, aki felfedezett, hitt bennem, tanított, terelt, és olyan útra állított, amelyet nélküle soha nem járhattam volna be. Ő volt az, aki meglátta bennem azt, amit akkor még én sem láttam magamban. Ő volt az, aki nemcsak technikát és sportot tanított, hanem kitartást, alázatot, felelősséget, és azt, hogy mindig legyen bennünk több, mint amit elsőre gondolnánk. Neki köszönhetek mindent, MINDENT!!!!! A sikereket, az élményeket, a csapatszellemet, a küzdést az alázatot és azt, hogy a kézilabda örökre az életem része lett. Ma fáj a búcsú, nagyon fáj, de a hála még erősebb. Hálás vagyok minden edzésért, minden tanácsért, minden szigorú pillanatért és minden bátorításért. Nyugodj békében, Kálmán bácsi! A pályán és azon kívül is velünk marad mindaz, amit adtál. Nagyon fogsz hiányozni! Köszönök mindent
- írta a közösségi oldalán a világklasszis.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.