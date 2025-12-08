"Mások is fáradnak" - jön a kézisek legfontosabb meccse a világbajnokságon

Vereséggel zárta középdöntőt, de az egyik legjobb játékát nyújtotta a kézilabda-vb-n a magyar válogatott. Ráadásul Dánia úgy nyert ellenünk 28-27-re, hogy Vámos Petra betegség miatt pályára sem lépett. Két nap szünet után szerdán jön a negyeddöntő, hétfő este az is eldől, hogy a házigazda Hollandia vagy Franciaország lesz-e az ellenfél.
A negyeddöntőig fontos feladat, hogy újra friss legyen a keret, erről beszélt a múlt évszázad legjobb magyar játékosa, Kovács Péter is.
Ne feledjük, más válogatottak is fáradtak. Olyan programot kell kínálni a lányoknak, ami nem emlékezteti őket a kézilabdára. A vb-t megelőző norvégiai tornán játszott három találkozó is próbára tette őket, ráadásul utána nem mentek haza búcsúzni szeretteiktől. Fontos, hogy játsszanak felszabadultan, elvégre nyolc között vannak, azzal teljesítették az előírt célt
- nyilatkozta Kovács Péter, minden idők legkiválóbb magyar férfi kézilabdázója.
Danyi Gábor, aki 2019-ben BL-t nyert a Győrrel, gondűző társasjátékozást, kártyázást ajánlott. Így fogalmazott:
Felkészült magyar egészségügyi stáb tartózkodik Rotterdamban, megleli a módját a kikapcsolódásnak. Hiszek abban, hogy – bár a lányok vasárnap kikaptak a dánoktól - az ott mutatott remek formát átmentik szerdára.
Hajdu János szövetségi kapitányként 4. helyezést szerzett a 2008-as pekingi olimpián a magyar válogatottal.
Ahogy olvastam, Szemerey Zsófia és Márton Gréta kedvese, illetve a szüleik is a vb-n tartózkodnak, jelenlétük segítség a két játékos számára. A többiek egyéni bánásmódot igényelnek négyhetes összezártság után, Kit gyúrás, kit a megszokottnál több pihenés, alvás, kiadós séta frissít fel. Pekingben Görbicz Anita leforrázott lábbal, kisebb betegséggel is remekül játszott, vegyenek példát róla!
– nyilatkozta a Borsnak Hajdu.
Ha megnyerjük a negyeddöntőt, akkor a magyar válogatott mindenképpen éremért játszhat a tornán.
A női kézilabda-válogatott ismét büszkén veszi tudomásul, hogy rajta a világ szeme. A német–holland közös rendezésű világbajnokságon kiderül, melyik csapatnak jön ki legjobban a lépés, ki lesz a végső győztes, és hol végeznek a magyar lányok. A TippmixPRO-n minden mérkőzésre lehet fogadni.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.