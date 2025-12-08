"Mások is fáradnak" - jön a kézisek legfontosabb meccse a világbajnokságon

Vereséggel zárta középdöntőt, de az egyik legjobb játékát nyújtotta a kézilabda-vb-n a magyar válogatott. Ráadásul Dánia úgy nyert ellenünk 28-27-re, hogy Vámos Petra betegség miatt pályára sem lépett. Két nap szünet után szerdán jön a negyeddöntő, hétfő este az is eldől, hogy a házigazda Hollandia vagy Franciaország lesz-e az ellenfél.

A magyar válogatott öt góllal is vezetett Dánia ellen a kézilabda-vb-n Fotó: MKSZ

A negyeddöntőig fontos feladat, hogy újra friss legyen a keret, erről beszélt a múlt évszázad legjobb magyar játékosa, Kovács Péter is.

Ne feledjük, más válogatottak is fáradtak. Olyan programot kell kínálni a lányoknak, ami nem emlékezteti őket a kézilabdára. A vb-t megelőző norvégiai tornán játszott három találkozó is próbára tette őket, ráadásul utána nem mentek haza búcsúzni szeretteiktől. Fontos, hogy játsszanak felszabadultan, elvégre nyolc között vannak, azzal teljesítették az előírt célt

- nyilatkozta Kovács Péter, minden idők legkiválóbb magyar férfi kézilabdázója.

Danyi Gábor, aki 2019-ben BL-t nyert a Győrrel, gondűző társasjátékozást, kártyázást ajánlott. Így fogalmazott:

Felkészült magyar egészségügyi stáb tartózkodik Rotterdamban, megleli a módját a kikapcsolódásnak. Hiszek abban, hogy – bár a lányok vasárnap kikaptak a dánoktól - az ott mutatott remek formát átmentik szerdára.

Kézilabda-vb: fontos az egyéni bánásmód

Hajdu János szövetségi kapitányként 4. helyezést szerzett a 2008-as pekingi olimpián a magyar válogatottal.

Ahogy olvastam, Szemerey Zsófia és Márton Gréta kedvese, illetve a szüleik is a vb-n tartózkodnak, jelenlétük segítség a két játékos számára. A többiek egyéni bánásmódot igényelnek négyhetes összezártság után, Kit gyúrás, kit a megszokottnál több pihenés, alvás, kiadós séta frissít fel. Pekingben Görbicz Anita leforrázott lábbal, kisebb betegséggel is remekül játszott, vegyenek példát róla!

– nyilatkozta a Borsnak Hajdu.

Ha megnyerjük a negyeddöntőt, akkor a magyar válogatott mindenképpen éremért játszhat a tornán.