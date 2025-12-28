Curtis felesége és Buzsik Borka is hatalmas ajándékot adott

Óriási meglepetéssel zárul a 2025-ös a év a női kosárlabda NB I-ben. A hazai pályán játszó Cegléd 65-63-ra legyőzte az élvonal egyik legjobb csapatát, a címvédő Sopront. A csapat játékosa, Curtis felesége pedig olyat tett, amit sokáig fognak emlegetni a szurkolók.
Az első karácsony a kisbabával a legszebb dolog, ami a házasokkal történhet. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nem csak férjként és feleségként, szülőként is először ünnepelhettek a fa alatt. Buzsik Borka már karácsony előtt meglepte rajongóit a közös fotókkal, melyekre tízezrek várta.
Július 18-án adott életet gyermekének Böde-Bíró Blanka, bő négy hónappal később pedig ismét kapuba állt a kézilabdázó. A Fradi kapusa a klub hivatalos oldalának adott interjújában beszélt a visszatéréséről, valamint arról is, mekkora dilemmában vannak férjével, Böde Dániellel, hogy kisfiuk számára melyik sportág lenne a legmegfelelőbb.
