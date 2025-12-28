KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Curtis felesége és Buzsik Borka is hatalmas ajándékot adott

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 28. 15:30
Curtis, Szoboszlai Dominik és Böde Dániel feleségei kerültek középpontba. Ezek voltak a Bors legolvasottabb cikkei a héten.

Óriási meglepetéssel zárul a 2025-ös a év a női kosárlabda NB I-ben. A hazai pályán játszó Cegléd 65-63-ra legyőzte az élvonal egyik legjobb csapatát, a címvédő Sopront. A csapat játékosa, Curtis felesége pedig olyat tett, amit sokáig fognak emlegetni a szurkolók. 

Barnai Judit játékáról ide kattintva olvashatsz. 

Curtis felesége, Barna Judit lett a Cegléd-Sopron mérkőzés legjobbja
Fotó: Szabolcs László 

Angyalka Szoboszlaiék karácsonyán

Az első karácsony a kisbabával a legszebb dolog, ami a házasokkal történhet. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nem csak férjként és feleségként, szülőként is először ünnepelhettek a fa alatt. Buzsik Borka már karácsony előtt meglepte rajongóit a közös fotókkal, melyekre tízezrek várta.

A képeket ide kattintva nézheted meg.

Szoboszlai Dominik Buzsik Borka a tavalyi eljegyzés után idén már házasként, szülőként karácsonyoznak
Fotó:   Instagram

Böde Dániel felesége visszatér

Július 18-án adott életet gyermekének Böde-Bíró Blanka, bő négy hónappal később pedig ismét kapuba állt a kézilabdázó. A Fradi kapusa a klub hivatalos oldalának adott interjújában beszélt a visszatéréséről, valamint arról is, mekkora dilemmában vannak férjével, Böde Dániellel, hogy kisfiuk számára melyik sportág lenne a legmegfelelőbb. 

A teljes cikket ide kattintva olvashatod el.

Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a pályára való visszatérést
Böde-Bíró Blanka már nagyon várja a pályára való visszatérést Fotó: fradi.hu

 

 

