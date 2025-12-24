Elolvadsz az ünnepi fotóktól, Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka kislányukkal karácsonyoznak

Az első karácsony a kisbabával a legszebb dolog, ami a házasokkal történhet. Szoboszlai Dominik és Buzsik Borka nem csak férjként és feleségként, szülőként is először ünnepelhetnek a fa alatt.
Az ünnepi fotókon látszik, mennyire boldog Dominik és Borka. Kislányuk idén nyáron született, a karácsonyfát és a díszeket is jó előre beszerezték.
Karácsonyi angyalkánk
- írta a kép mellé Borka.
A Liverpool labdarúgója eltiltás miatt nem lehet ott szombaton a Wolverhampton elleni meccsen. Emiatt a december 24-i edzést is kihagyta, karácsony napjára, 25-re pedig szabadnapot kapott a csapat.
