"Nagyon cuki!" - Elolvadtak a rajongók, amikor megmutatta a kisbabát Curtis

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 18. 11:50
Édes pillanatot osztott meg a rapper. Curtis fotójától rögtön megolvadt mindenki szíve.
Bors
A szerző cikkei

Nem telt eseménytelenül az idei év Curtis számára. A rapper és szerelme, Barnai Judit, avagy Judie kapcsolata ugyan nem alakult mindig zökkenőmentesen, ám végül sikerült túljutniuk a nehéz időszakon, és augusztus 11-én hivatalosan is összekötötték az életüket, egy évvel az eljegyzést követően. Nem sokkal később ráadásul már arról számoltak be, hogy bővül a családjuk.

Megmutatta a babát Curtis, elolvadtak a rajongók / Fotó: MATE KRISZTIAN / MW Bulvár

Megmutatta a kisbabát Curtis

Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút

- árulta el akkor a rapper, aki nemrég erről a bizonyos szőrös "gyermekükről" osztott meg egy fotót a közösségi oldalán.

Kisbaba Dre

- jegyezte meg a posztjában egy szívecske társaságában Curtis, mialatt a csatolt fotón az ágyon édesdeden alvó kutyus látható. A követők szívét azonnal megolvasztotta a fotó: nem győzték tetszésüket kifejezni a kommentszekcióban.

De aranyos!

- írta az egyikük.

Nagyon cuki!

- helyeseltek egy másik hozzászólásban is.

Szeretnivalók vagytok nagyon!

- fűzte hozzá egy újabb kommentelő.

Mutatjuk is Curtis édes fotóját a kiskutyájukról!

 

