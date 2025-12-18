"Nagyon cuki!" - Elolvadtak a rajongók, amikor megmutatta a kisbabát Curtis

Nem telt eseménytelenül az idei év Curtis számára. A rapper és szerelme, Barnai Judit, avagy Judie kapcsolata ugyan nem alakult mindig zökkenőmentesen, ám végül sikerült túljutniuk a nehéz időszakon, és augusztus 11-én hivatalosan is összekötötték az életüket, egy évvel az eljegyzést követően. Nem sokkal később ráadásul már arról számoltak be, hogy bővül a családjuk.

Holnap érkezik a másik kiskutyánk, Tupac féltestvére, ugyanis ugyanaz az anyukájuk, így most nem lesz nászút

- árulta el akkor a rapper, aki nemrég erről a bizonyos szőrös "gyermekükről" osztott meg egy fotót a közösségi oldalán.

Kisbaba Dre

- jegyezte meg a posztjában egy szívecske társaságában Curtis, mialatt a csatolt fotón az ágyon édesdeden alvó kutyus látható. A követők szívét azonnal megolvasztotta a fotó: nem győzték tetszésüket kifejezni a kommentszekcióban.

