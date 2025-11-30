Gyönyörködik a világ a magyar kézis lányokban

Elsősorban a játékukkal, de a kinézetükkel is kivívják az elismerést a magyar női kézilabda-válogatott tagjai a német-holland közös rendezésű világbajnokságon. A női kézi-vb-n a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnek (IHF) is feltűnt a mieink különleges szerelése.

Mindenki lájkolja Márton Grétáék 1965-ös ihletésű magyar válogatott mezét a női kézi-vb-n

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csapata különleges, az 1965-ös vb-aranyérmes elődökére emlékeztető szerelésben nyeri a meccseit (eddig Szenegált 26-17-re, majd Iránt 47-13-ra győzték le Klujber Katrinék, akik hétfőn 20.30-tól már biztos középdöntősként a csoportgyőzelemért játszanak Svájc ellen).

"Ez a magyar mez szexi. A 60 évvel ezelőtti világbajnoki címe tiszteletére Magyarország az ikonikus 1965-ös dizájn ihlette mezt visel" – olvasható a régi és új képekből összeállított galéria magyarázataként az IHF közösségi oldalain.

Női kézi-vb, 1965 és 2025: Sok minden változott, de a mez hasonló

Ami a magyar kézis lányok szerelésének hátterét illeti, a honi szövetség a különleges jelentéstartalmat hordozó mezzel kapcsolatban megszólaltatta a jelenlegi csapatkapitányt, Klujber Katrint és az 1965-ös világbajnok magyar válogatott egyik tagját, Ignácz Ilonát:

A B csoport állása: Magyarország 4 pont (73-30); Svájc 4 (59-33); Szenegál 0 (41-51); Irán 0 (22-81).