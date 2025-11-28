Óriási szenzáció, gyönyörű magyar lányokról áradoznak a vb-n

Kilencgólos győzelemmel nyitotta a női kézilabda-vb-t a magyar válogatott, amely 26-17-re múlta felül Szenegált az első fordulóban. Az Európa-bajnoki bronzérmes magyar csapat fölényes sikere tulajdonképpen papírforma volt, a szenegáli sajtó pedig ezt teljes mértékben reálisan kezelte. Nem csalódottságról, hanem elismerésről számoltak be: a hírek kiemelték, hogy a magyar válogatott a játékerejét tekintve akár a világbajnoki címre is esélyes lehet.

Hatalmas elismerést kapott a válogatott a Magyarország-Szenegál női kézilabda-vb mérkőzés után Fotó: Szigetváry Zsolt

A magyar lányokról áradoznak női kézilabda-vb-n

Nem volt teljesen elégedett Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya, annak ellenére sem, hogy az együttes kilencgólos sikert ért el Szenegál ellen a csoport első mérkőzésén. Ugyanakkor ezzel az értékeléssel teljesen szembe megy az a megállapítás amit a szenegáli hírek írtak. Ugyanis egy külföldi lap, a Wiwsport.com arról adott hírt, hogy a magyar válogatott egy lendületes csapat, sőt, egyenesen azt írták az oldalon:

"A kilencgólos különbség ellenére Yacine Messaoudi tanítványai egy epikus mérkőzést vívtak a világbajnoki cím egyik komoly esélyesével”

- írta a szenegáli lap, amelyet a Magyar Nemzet is szemlézett.

A szenegáli megállapítás a magyar válogatott vb-aranyérméről azért is keltette fel a figyelmet, mert a nemzeti csapat mindössze egyszer nyert világbajnokságot – még 60 évvel ezelőtt, 1965-ben. Dobogóra is legutóbb két évtizede, 2005-ben állt a válogatott, amikor bronzérmet szerzett.