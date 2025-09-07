Szívszorító, amit egy héttel a temetés után osztott meg Kathi Béla özvegye

A videóban egymás után peregnek azok a felvételek, amelyek a család boldog pillanatait idézik: Kathi Béla feleségével és gyermekükkel mosolyog, kirándul, pihen – egyszerű, hétköznapi, mégis felbecsülhetetlen értékű pillanatok. Az özvegy így mutatta meg, milyen szeretetteljes férj és apa volt a tragikus balesetben elhunyt sportoló.
A megható összeállítás nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában: sorra érkeznek a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek. Sokan írták, hogy a videó megerősítette bennük, mennyire fontos megbecsülni a közös pillanatokat, hiszen az élet egyetlen perc alatt megváltozhat.
Kathi Béla július 31-én, ciprusi nyaralása során hunyt el egy kerékpárbaleset következtében, 46 éves korában. A magyar sportvilág egyik legnagyobb alakját gyászolja az ország – és most özvegye szívszorító videója emlékeztet arra, hogy a bajnok nemcsak sportemberként, hanem férjként és apaként is pótolhatatlan.
