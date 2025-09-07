Ázsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
17°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szívszorító, amit egy héttel a temetés után osztott meg Kathi Béla özvegye

Kathi Béla
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 09:00
özvegyvideó
Megrendítő felvételt tett közzé egy gyászoló feleség: közös képeikből állított össze videót, amelyen férjével és gyermekükkel láthatóak. A felvétel Kathi Béla emlékét őrzi, aki nemcsak sportolóként, hanem férjként és apaként is pótolhatatlan.

A videóban egymás után peregnek azok a felvételek, amelyek a család boldog pillanatait idézik: Kathi Béla feleségével és gyermekükkel mosolyog, kirándul, pihen – egyszerű, hétköznapi, mégis felbecsülhetetlen értékű pillanatok. Az özvegy így mutatta meg, milyen szeretetteljes férj és apa volt a tragikus balesetben elhunyt sportoló. 

Kathi Béla
Kathi Béla 46 évesen hunyt el Fotó: Molcsányi Máté/ Kisalföld

Kathi Béla özvegye, Salamon Dia ismét egy megható videót posztolt

A megható összeállítás nagy visszhangot váltott ki a közösségi médiában: sorra érkeznek a részvétnyilvánítások és az együttérző üzenetek. Sokan írták, hogy a videó megerősítette bennük, mennyire fontos megbecsülni a közös pillanatokat, hiszen az élet egyetlen perc alatt megváltozhat.

Kathi Béla július 31-én, ciprusi nyaralása során hunyt el egy kerékpárbaleset következtében, 46 éves korában. A magyar sportvilág egyik legnagyobb alakját gyászolja az ország – és most özvegye szívszorító videója emlékeztet arra, hogy a bajnok nemcsak sportemberként, hanem férjként és apaként is pótolhatatlan. 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu