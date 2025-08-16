Megszakad a szív: közös fotóval emlékezik férjére Kathi Béla özvegye

Az egész országot megrázta a hír, amikor kiderült, hogy 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla. A testépítő ciprusi családi nyaralása során, egy biciklibaleset következtében vesztette életét.

A tragédia kapcsán korábban már többször is megszólalt a gyászoló feleség. Salamon Dia most friss fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyek láttán mindenkinek könny szökik a szemébe. A fekete-fehér képeken Kathi Béla, a felesége valamint a gyermekük láthatóak.

A poszt alatt a rajongóktól rengeteg támogató hozzászólás érkezett Salamon Diának.

