Megszakad a szív: közös fotóval emlékezik férjére Kathi Béla özvegye

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 16. 19:50
Kathi Bélaveszteségtragédiamegemlékezés
Ezektől a fotóktól mindenkinek könnybe lábad a szeme.
KL
A szerző cikkei

Az egész országot megrázta a hír, amikor kiderült, hogy 46 éves korában, tragikus hirtelenséggel elhunyt Kathi Béla. A testépítő ciprusi családi nyaralása során, egy biciklibaleset következtében vesztette életét.

KATHI Béla
Megható fotóval emlékezik férjére, Kathi Béla özvegye Fotó: Katona Tibor

A tragédia kapcsán korábban már többször is megszólalt a gyászoló feleség. Salamon Dia most friss fotókat osztott meg az Instagram-oldalán, amelyek láttán mindenkinek könny szökik a szemébe. A fekete-fehér képeken Kathi Béla, a felesége valamint a gyermekük láthatóak.

A poszt alatt a rajongóktól rengeteg támogató hozzászólás érkezett Salamon Diának.

Mindig a szívemben!!

- írta az egyik kommentelő.

Egy nagyon erős nő vagy Dia, Jázminka pedig örökre a ti kis közös csodátok lesz

- fogalmazott egy másik követő.

Béla, örökké emlékezni fogunk rád!

- üzente egy harmadik rajongó.

Mutatjuk a testépítőnő szívszorító bejegyzését:

 

