Görbicz Anita a Háborúellenes gyűlésen: Az álhírek távolabb visznek minket a békétől

Görbicz Anita, korábbi kiváló kézilabdázó is részt vett a Háborúellenes Gyűlésen. A világ legjobbjának is megválasztott kiválóság a Zebra Digitális Kör tagja, éppen ezért fontosnak tartja hogy harcoljon az álhírek ellen.
Világ életemben a sportban éltem, s jelenleg is abban élek. Ha a sportban előre akarsz jutni, akkor tisztelned kell az ellenfelet. Becsülettel kell játszani. Ha egy célért küzdünk, akkor mindenkinek ugyanúgy kell gondolkoznia. Az álhírek, pletykák, a félinformációk a sport mellett az életben is félre tudják vinni az embereket. Káosz alakul ki, a rengeteg álhír távolabb visz a békétől
- mondta a győri kézisek jelenlegi sportigazgatója, aki szerint fontos a tisztesség és a becsület.
"Ellenfelek vagyunk, de tiszteljük az ellenfelet. Tisztán kell győzni, hiszek abban, hogy ha tiszta szívvel küzdesz, nem feladva a harcot, akkor eléred a célt és sikerrel jársz."
