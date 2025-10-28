Ennyi volt? Taylor Swift vőlegénye a frászt hozta a rajongókra

Alig néhány hét telt el azóta, hogy Travis Kelce, a Kansas City Chiefs sztárjátékosa, két év randizás után megkérte Taylor Swift kezét. Az énekesnő és az amerikaifocista kapcsolatáról először 2023 nyarán kezdtek szárnyra kapni a pletykák, amikor a popikon rendszeresen feltűnt a Chiefs mérkőzésein, míg Kelce többször is ott volt Swift koncertjein.

Travis Kelce augusztusban kérte meg Taylor Swift kezét - Fotó: Northfoto

Azóta minden jel arra utal, hogy a pár kiegyensúlyozott és harmonikus kapcsolatban él, és még a rendkívül megterhelő karrierjeik sem tudtak éket verni közéjük. Most azonban úgy tűnik, újabb fordulóponthoz érkezhet a kapcsolatuk, amely akár mindkettejük életét gyökeresen megváltoztathatja.

Travis Kelce nyíltan még nem mondta ki...

A 36 éves sportoló a minap arra utalt, hogy pályafutása a végéhez közeledhet. A Kansas City Chiefs kedd éjszaka a Washington Commanders ellen lépett pályára, ahol Kelce a szezonja eddigi legkiemelkedőbb teljesítményét nyújtotta, hozzájárulva csapata 28–7-es győzelméhez.

A mérkőzést követően az ESPN-nek adott interjúban a jövőjéről is őszintén beszélt, és ezzel a frászt hozta a rajongókra:

Minden egyes ilyen mérkőzést nagyon megbecsülök, hiszen nem tudni, meddig fogom még csinálni

Belső források szerint Kelce már a nyár folyamán is fontolgatta a visszavonulást, ám végül úgy döntött, még egy szezont a pályán tölt. Döntését az is befolyásolhatta, hogy a szezon végén lejár a szerződése a Chiefs-nél.

Ráadásul a következő évben várhatóan sor kerül a várva-várt esküvőre is. Bár a pontos dátumot még nem hozták nyilvánosságra, az biztos, hogy Kelce szeretné minden energiáját és figyelmét a nagy nap előkészületeinek szentelni.